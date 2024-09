Guerre Israël-Hamas : les familles d'otages manifestent pour leur libération

Les familles des otages détenus à Gaza ont manifesté ce lundi, devant le domicile du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu à Jérusalem, alors que la tension entre Israël et le Hezbollah s’intensifie.

Suite à l’élimination de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, les familles des otages s'inquiètent du sort de leurs proches. Les manifestants exigent un accord de libération et la fin de la guerre.

Les familles des otages se disent « peinées, furieuses et stupéfaites que leurs proches aient été abandonnés pendant un an dans l'enfer des tunnels du Hamas ».

« Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas et nous ne nous tairons pas. Nous ne cesserons de rappeler à ce mauvais gouvernement que sauver des vies est plus important que la guerre », a déclaré Elad Or, dont le corps du frère est détenu dans la bande de Gaza.

Le gouvernement israélien a affirmé qu'environ 70 des 100 otages sont toujours présumés vivants. Mais Israël reste déterminé à poursuivre son offensive militaire dans le sud du Liban.

Pour les familles des otages, de nouveau front pourrait éloigner encore plus les perspectives de libération de leur proches détenus à Gaza depuis le début de la guerre qui dure depuis un an.