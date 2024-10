Italie : migration et traite d'êtres humains au programme du sommet du G7

Les ministres de l'Intérieur du G7 sont à Mirabella Eclano, en Italie, pour un sommet de deux jours tournant autour des questions liées à la migration, la sécurité, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants.

Le sommet du G7 qui rassemble l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, intervient dans un contexte international tendu, marqué par une crise migratoire, des guerres et des conflits en Ukraine et l’engrenage de la violence au Proche et Moyen-Orient.

Dans une allocution d'ouverture, le ministre d'intérieur de l'Italie, Matteo Piantedosi a déclaré que « les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient polarisent nos communautés, augmentant le risque que des personnes rejoignent des idéologies extrêmes susceptibles d'entraîner des attaques terroristes sur nos territoires ».

Les délégations discuteront également du trafic de stupéfiants, en mettant l'accent sur la collaboration dans la lutte contre le trafic de fentanyl.

Des représentants de la Libye, de la Tunisie et de l'Algérie sont attendus le deuxième jour du sommet ce vendredi. Pour ce dernier jour du sommet, les délégations devraient se pencher sur les migrations et la traite des êtres humains.