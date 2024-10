Les troupes israéliennes entrent dans le sud du Liban

Des sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti mardi dans le centre d'Israël après des tirs de projectiles en provenance du Liban.

Ces attaques ont eu lieu alors que l'armée israélienne menait des raids terrestres ciblés trois localités frontalières. Les frappes israéliennes au Liban ont fait 95 morts lundi, d'après le ministère libanais de la Santé.

Ces raids terrestres localisés viseront des sites du Hezbollah qui menacent les villes, les kibboutzim et les communautés israéliennes le long de notre frontière. Depuis des décennies, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies demandent au Liban de garantir que son territoire soit exempt de groupes armés non gouvernementaux. La résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en 2006 avec l'accord d'Israël et du Liban, stipule qu'il ne doit y avoir ni personnel armé ni armes en dehors de celles du gouvernement libanais et de la FINUL dans le Sud-Liban, a souligné Aniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.

Les troupes israéliennes sont entrées tôt ce mardi dans le sud du Liban, marquant une escalade significative de l'offensive contre le Hezbollah et ouvrant un nouveau front dans une guerre qui dure depuis un an. La dernière fois qu'Israël et le Hezbollah se sont affrontés au sol, c'était lors d'une guerre d'un mois en 2006.