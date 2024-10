Poutine : "L'Occident transforme l'Ukraine en tête de pont visant la Russie"

Dans une vidéo publiée ce lundi, Vladimir Poutine a affirmé que l'Occident a transformé l'Ukraine en « tête de pont militaire visant la Russie ».

À l'occasion du deuxième anniversaire de la revendication par la Russie de quatre régions ukrainiennes, le président russe Vladimir Poutine a tenu un discours accusant l'Occident de transformer l'Ukraine en « tête de pont militaire visant la Russie ».

« Nous n'avons pas abandonné nos frères et sœurs, nous avons essayé de trouver une solution pacifique au conflit le plus grave. Vous savez comment ces négociations se sont terminées : par des mensonges, des falsifications et des tromperies de la part des élites occidentales, qui ont fait de l'Ukraine, une tête de pont militaire dirigée contre la Russie », a déclaré Vladimir Poutine dans une vidéo publié ce lundi 30 septembre.

«La vérité est de notre côté. Tous les objectifs fixés seront atteints», a ajouté le chef du Kremlin. Il a également félicité le peuple russe pour «la Journée de la réunification» avec les régions ukrainiennes de Lougansk, de Donetsk, de Zaporijjia et de Kherson, célébrée le 30 septembre.

Pour le chef d'Etat, l'opération militaire spéciale en Ukraine est un "événement fatidique" qui s'est imposé il y a deux ans pour protéger les habitants russophones d'une "dictature néonazie" et d'un "nationalisme radical".

Le 30 septembre 2022, Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes.

Ces territoires que Moscou ne contrôle que partiellement avaient voté pour leur rattachement à la Russie lors des référendums non reconnus par Kiev et la communauté internationale.