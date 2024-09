L'Iran met Israël en garde contre une opération terrestre au Liban.

Un haut commandant militaire a déclaré vendredi qu'une opération terrestre d'Israël contre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, se solderait par une « énorme défaite » pour Israël.

« Si (Israël) déclenche une guerre terrestre, c'est quelque chose de souhaitable pour le Hezbollah. (Israël subira) une énorme défaite et le monde entier s'en rendra compte », a déclaré le général Ali Fadavi, commandant en chef adjoint des Gardiens de la révolution, une organisation paramilitaire iranienne.

Il a tenu ces propos lors d'un rassemblement auquel participaient des fidèles après la prière du vendredi à Téhéran.

Israël se prépare à une éventuelle opération terrestre au Liban, a déclaré mercredi le chef de l'armée israélienne, alors que le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes à travers la frontière et un missile en direction de Tel-Aviv, ce qui constitue la frappe la plus profonde du groupe militant à ce jour.

S'adressant aux troupes à la frontière nord, le chef d'état-major, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré que les frappes aériennes punitives menées par Israël cette semaine étaient destinées à « préparer le terrain pour votre entrée éventuelle et à continuer à dégrader le Hezbollah ».

Les États-Unis, la France et d'autres alliés ont conjointement appelé à un cessez-le-feu « immédiat » de 21 jours dans le conflit qui a fait plus de 600 morts, afin de « laisser la place à la diplomatie ».

Les tensions entre Israël et le Hezbollah n'ont cessé de s'intensifier depuis que la guerre a éclaté, il y a 11 mois, entre Israël et le Hamas, un autre groupe militant soutenu par l'Iran.

Le Hezbollah a tiré des roquettes, des missiles et des drones sur le nord d'Israël en solidarité avec les Palestiniens de Gaza et le Hamas.

Israël a répondu par des frappes aériennes de plus en plus lourdes et l'assassinat ciblé de commandants du Hezbollah, tout en menaçant de lancer une opération de plus grande envergure.