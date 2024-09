Liban : fuyant les frappes, des milliers de réfugiés retournent en Syrie

Ils avaient traversé la frontière pour trouver refuge au Liban lors de la guerre civile syrienne en 2011. Cependant, avec les récents bombardements israéliens, plus de 22 000 Syriens ont choisi de retourner chez eux malgré les dangers.

Environ 8 000 Libanais ont également décidé de se rendre à Damas pour échapper aux affrontements entre Israël et le Hezbollah, cherchant ainsi refuge en Syrie malgré les risques persistants.

Il s'agit, bien sûr, de personnes fuyant les bombes, cherchant refuge dans un pays lui-même en proie à sa propre crise et à la violence depuis 13 ans. Ce pays, le Liban, subit également un effondrement économique majeur. Cette situation illustre les choix extrêmement difficiles auxquels sont confrontés à la fois les Syriens et les Libanais, alors qu'ils tentent de survivre dans des circonstances de plus en plus désespérées.....On estime que ce chiffre dépasse désormais largement les 30 000 personnes, dont 75 ou 80 % de Syriens et environ 20 % de Libanais , a expliqué Gonzalo Vargas Llosa, représentant de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Syrie.

La Chine, l'Union européenne, le Canada, ainsi que d'autres pays, ont fait don de millions de dollars au Liban pour soutenir les familles déplacées du sud. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a également annoncé qu'il fournirait une aide en espèces à 45 000 personnes, soit 10 000 familles, pour une durée de deux mois, afin de répondre à leurs besoins essentiels durant cette période difficile.