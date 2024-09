Au Sahel, l'omniprésente menace des groupes djihadistes

Les attaques extrémistes au Sahel, une bande de terre aride au sud du Sahara en Afrique, se sont multipliées ces derniers mois.

La semaine dernière, des djihadistes ont attaqué Bamako, la capitale du Mali, pour la première fois depuis près de dix ans, démontrant ainsi leur capacité à mener des attaques de grande envergure. Le mois dernier, au moins 100 villageois et soldats ont été tués dans le centre du Burkina Faso lors de l'attaque d'un village par des djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'ils aidaient de force les forces de sécurité à creuser des tranchées pour protéger les avant-postes de sécurité et les villages.

Au cours de la dernière décennie, la région a été secouée par des soulèvements extrémistes et des coups d'État militaires. Trois pays du Sahel - le Mali, le Niger et le Burkina Faso - sont aujourd'hui dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir par la force, en promettant d'assurer une plus grande sécurité aux citoyens.

Selon les analystes, la situation sécuritaire au Sahel s'est toutefois détériorée depuis l'arrivée au pouvoir des juntes, avec un nombre record d'attaques et de civils tués à la fois par les djihadistes et les forces gouvernementales. Au cours des six premiers mois de cette année, 3 064 civils ont été tués par la violence, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, soit une augmentation de 25 % par rapport aux six mois précédents.

Les groupes djihadistes

Les deux principaux groupes opérant dans la région sont le groupe militant Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), lié à Al-Qaïda, et l'État islamique au Sahel. Au cours de l'année écoulée, le JNIM a renforcé sa présence au Mali et au Burkina Faso, en devenant un groupe politique plus cohérent.

"Les populations locales soutiennent davantage le JNIM que les groupes affiliés à l'EI", avance l'analyste Shaantanu Shankar de l'Economist Intelligence Unit. "Ils ont intégré les groupes rebelles locaux, qui ont des liens étroits avec la communauté".

Contrairement au JNIM, l'État islamique au Sahel est une coalition souple de forces antigouvernementales qui est beaucoup moins ancrée politiquement, a-t-il ajouté. Elle est beaucoup plus dominante dans la région du lac Tchad.

Ces groupes attaquent, terrorisent et tuent les populations locales et leurs actions constituent probablement des crimes de guerre, selon les organisations de défense des droits de l'homme.

En outre, il existe également un certain nombre de milices locales sur le terrain, qui ne sont pas affiliées à l'EI ou à Al-Qaïda, car la violence a explosé entre les ethnies rivales et les groupes d'autodéfense locaux, ce qui a entraîné une spirale de violence auto-entretenue.

Pourquoi les djihadistes du Sahel se renforcent-ils ?

Les juntes militaires de ces trois pays ont capitalisé sur le mécontentement populaire à l'égard des anciens gouvernements démocratiquement élus, qu'elles considéraient comme corrompus et soutenus par la France.

Après leur arrivée au pouvoir, les trois juntes ont quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), un bloc régional vieux de près de 50 ans, et ont créé leur propre partenariat de sécurité, l'Alliance des États du Sahel, en septembre. Elles ont coupé les liens avec les alliés occidentaux traditionnels, évinçant les forces militaires françaises et américaines, et ont cherché à établir de nouveaux liens de sécurité avec la Russie.

"Le retrait des forces militaires françaises et américaines de la région a créé un énorme vide sécuritaire qui ne peut être comblé par la Russie", a déclaré M. Shankar. Les troupes du groupe Wagner, la société militaire privée russe, présentes dans la région sont financées par les gouvernements de la junte, a ajouté M. Shankar, qui disposent de moins de ressources financières.

Mais les experts estiment que l'autre facteur qui alimente l'instabilité est la dégradation de la situation économique, ainsi que le manque d'opportunités d'emploi, qui contribuent à la popularité croissante des groupes extrémistes. Dans ces trois pays, les djihadistes recrutent parmi les groupes marginalisés et négligés par les gouvernements centraux.

"Il y a très peu d'opportunités pour les populations rurales du Sahel, en particulier pour les jeunes", affirme Heni Nsabia, coordinateur de l'analyse pour l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du projet Armed Conflict Location and Event Data Project. "Mais l'autre aspect est que les personnes dont les familles et les communautés ont été ciblées par les forces de l'État recherchent la sécurité, le statut et la vengeance."

Quel financement ?

Bien qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, les groupes extrémistes du Sahel obtiennent principalement des ressources financières dans leurs propres bastions, selon les analystes. Ils imposent des taxes à la population locale, prennent le contrôle de la gestion des ressources naturelles, notamment de l'or, et volent du bétail.

Ils imposent également des sièges aux villes et ont recours aux enlèvements, aux engins explosifs improvisés et aux mines terrestres pour contrôler les voies d'approvisionnement et les ressources.

Les extrémistes sont également impliqués dans le trafic, notamment de stupéfiants, a déclaré Aaryaman Shah, un analyste de la sécurité spécialisé dans le financement des groupes extrémistes. Ils tirent également profit de la contrebande de personnes, ce qui pourrait leur rapporter encore plus d'argent à l'avenir.

"Nous sommes préoccupés par les récents troubles en Libye et par la manière dont ils pourraient affecter le flux de migrants", a déclaré M. Shah. "Nous nous intéressons également au Niger, où la junte a démantelé la loi qui empêchait les gens de passer en Libye."

Le modèle commercial développé par ces groupes est très diversifié, selon les analystes. "C'est pourquoi il est difficile de les détruire économiquement", a déclaré M. Nsabia de l'ACLED. "Si vous ciblez un aspect, ils ont d'autres sources de revenus."

Perspectives

Les analystes prévoient que la situation au Sahel va s'aggraver dans les mois à venir, les gouvernements militaires devenant de plus en plus désespérés alors qu'ils s'efforcent de préserver leur existence politique et qu'il n'y a aucun moyen de les obliger à rendre des comptes.

"C'est une phase très volatile, la sécurité devrait se dégrader au cours des deux prochaines années", avance M. Shankar, de l'Economist Intelligence Unit.

Et la violence s'est répandue au-delà des frontières du Sahel. Des extrémistes soupçonnés d'être liés à Al-Qaïda ont pénétré au Bénin et dans le nord du Nigeria, dernière tendance en date des mouvements de militants vers les pays côtiers plus riches d'Afrique de l'Ouest.

"Il est indéniable que les choses s'aggravent et que la menace s'étend", a déclaré M. Nsabia. "Aujourd'hui, nous ne devrions pas parler uniquement du Sahel, mais aussi du Bénin et du Togo, où le JNIM a fait des excursions jusqu'à 200 kilomètres à l'intérieur des terres."

L'Europe et les États-Unis cherchent à soutenir les gouvernements de ces pays côtiers dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme. Michael Langley, le plus haut commandant américain pour l'Afrique, a déclaré la semaine dernière à la presse que les États-Unis étaient en pourparlers avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin, alors que le pays commence à "réinitialiser et recalibrer certains de nos moyens".

Selon les experts, l'accès à l'information a été et continuera d'être un défi majeur. Toutes les juntes ont considérablement restreint le journalisme, de sorte qu'elles contrôlent désormais totalement le récit, y compris la définition des djihadistes. Au Mali, le gouvernement a qualifié de djihadistes tous les Touaregs, un groupe ethnique qui s'est rebellé contre le gouvernement, alors que seuls certains d'entre eux se sont alliés au JNIM.