Gaza : la Jordanie appelle à "mettre fin aux attaques israéliennes"

Le comité ministériel arabo-islamique s'est réuni, mercredi 18 septembre à Amman, en Jordanie, dans le cadre d'une réunion traitant de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza.

Mettre fin à la crise humanitaire et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, deux objectifs visés par les membres du comité ministériel arabo-islamique qui se sont réunis le 18 septembre à Amman, la capitale de la Jordanie.

Présent lors de la réunion, Ayman al-Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères à appeler le monde entier à agir pour «mettre fin aux attaques israéliennes ».

« Israël pousse la région vers l'abîme. Il porte atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Cisjordanie, ainsi qu'aux lieux saints islamiques et chrétiens de Jérusalem. Il y a une poussée inévitable vers l'abîme de la guerre régionale. Le monde entier doit agir immédiatement pour freiner cette agression et mettre fin à ces attaques afin que nous puissions assurer la sécurité et la paix dans la région et empêcher une destruction globale qui affectera non seulement la région, mais aussi la sécurité et la paix internationales », a déclaré le ministre jordanien, Ayman al-Safadi.

Dirigé par le ministre saoudien des Affaires étrangères, le comité ministériel issu du Sommet arabo-islamique se compose de la Palestine, la Jordanie, le Qatar, Bahreïn, l'Égypte, la Turquie, l'Indonésie, le Nigeria, le secrétaire général de la Ligue arabe et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique.