Nigéria : les experts médicaux et le gouvernement luttent contre le cholera

Le gouvernement nigérian lutte depuis un certain temps contre une épidémie de choléra dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Alors que les autorités nigérianes s'efforcent de lutter contre la récente propagation de la maladie diarrhéique dans certaines régions du pays, des experts médicaux ont conseillé aux habitants d'adopter une hygiène appropriée lors de la manipulation d'aliments et de substances liquides.

Le docteur Adewale Adeleye a déclaré qu'un bon lavage des mains, l'utilisation d'une eau saine et la préparation des aliments sont des moyens de prévenir la propagation du choléra.

Adeleye a conseillé aux citoyens de prendre toutes les mesures proactives et les conseils sanitaires émis par les autorités, car la maladie est transmissible.

« La cause de ce choléra est généralement la contamination des substances alimentaires ou de l'eau par la bactérie vibrio cholerae, l'eau salubre est l'une des mesures, l'hygiène environnementale et les mains sont quelques-unes des mesures préventives que les Nigérians devraient prendre », a déclaré Adeleye.

Il ajoute que « la manipulation sûre de nos aliments et de leur préparation est un autre facteur important».

Le médecin a déclaré que, bien que les vaccins puissent être utilisés pour les personnes à risque, ils ne peuvent pour l'instant être utilisés à grande échelle, comme dans le cas de la polio.

« Ces vaccins sont généralement destinés à un groupe particulier de personnes, celles qui sont à risque. C'est donc votre médecin qui déterminera si vous devez vous faire vacciner parce que vous présentez un risque élevé. Il n'est donc pas souhaitable de procéder à une vaccination de masse, en particulier en cas d'épidémie de choléra ». Et Adeleye d'ajouter : « Si vous le prenez dans les deux ou trois ans qui suivent (le vaccin), l'immunité s'estompera. Ce n'est pas quelque chose que vous prenez, du moins vous avez besoin d'une dose de rappel en fait. Je pense que vous recevez deux doses, à quelques semaines ou mois d'intervalle, de sorte qu'en l'espace de deux ou trois ans, l'immunité s'estompe. Il n'est pas conseillé de procéder à une vaccination de masse ».

À Lagos, centre névralgique du commerce au Nigeria, les autorités affirment que leur travail porte ses fruits.

Le professeur Akin Abayomi, commissaire à la santé de l'État de Lagos, a conseillé aux habitants de poursuivre leurs activités normales.

Il exhorte les habitants à soutenir les efforts du gouvernement en adhérant aux pratiques d'hygiène, notamment en buvant de l'eau potable, en cuisinant soigneusement les aliments, en maintenant une hygiène personnelle et en se lavant les mains régulièrement, entre autres mesures.

« La situation est bien maîtrisée, et je voudrais que les citoyens ou les résidents de Lagos soient assurés que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne devienne pas un problème. Vous pouvez vous détendre et avoir confiance en nous, nous maîtrisons la situation et vous n'avez pas besoin de paniquer, continuez à vaquer à vos occupations comme d'habitude, mais respectez les recommandations et les conseils de sécurité que nous vous avons donnés », a conseillé le professeur Abayomi aux habitants.

Jide Idris, qui dirige le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, déclare que le gouvernement nigérian s'efforce de faire en sorte que le choléra n'ait pas d'impact sur la santé des citoyens.

« Depuis le mois de juin 2024, lorsque nous avons alerté le public, le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'intermédiaire du Centre nigérian de contrôle des maladies, a réagi activement à l'épidémie de choléra, qui a eu un impact significatif sur la santé et le bien-être de notre pays », a déclaré le docteur Idris.

Selon le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, le pays a enregistré, au 15 juillet, plus de 3 600 cas suspects de choléra et 103 décès, soit un taux de létalité de 2,8 %.

Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae. Il s'agit d'une maladie potentiellement mortelle, essentiellement transmise par l'eau.

La bactérie se transmet principalement par voie féco-orale, par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. La transmission du choléra est liée à un accès insuffisant à l'eau potable et aux installations sanitaires.

Les personnes touchées par ce virus sont généralement les habitants des zones rurales qui dépendent des eaux de surface ou de sources d'eau insalubres, qu'il s'agisse de canalisations ou de puits, les personnes qui consomment des aliments ou des fruits potentiellement contaminés sans les laver et les cuisiner correctement et les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains à tout moment.