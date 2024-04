L'OMS homologue un nouveau vaccin contre le choléra

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a approuvé la semaine dernière une nouvelle version du vaccin contre le choléra. Fabriqué par EuBiologics, qui a produit également la formule utilisée actuellement pour endiguer l’épidémie, la nouvelle version, s’appelle Euvichol-S.

Créé à partir d’une formule plus simplifiée, le nouveau vaccin Euvichol-S utilise moins d'ingrédients lui permettant d’être plus rapide à fabriquer et moins cher.

Le vaccin s'est révélé efficace dans la prévention de la maladie lors de recherches menées au Népal à un stade avancé.

L'approbation de l'OMS permet aux organismes donateurs tels que l'alliance pour les vaccins Gavi et l'UNICEF de l'acheter pour les pays les plus pauvres.

Gavi a estimé qu'il pourrait y avoir environ 50 millions de doses pour le stock mondial cette année, contre 38 millions l'année dernière. Cependant, il faudrait encore plus de doses pour éradiquer l'épidémie.

Depuis janvier, 14 pays touchés par le choléra ont demandé 79 millions de doses, mais l'ONU a déclaré que le stock mondial de vaccins était "entièrement épuisé" jusqu'au début du mois de mars.

Cette semaine, l'OMS a indiqué qu'il restait seulement 2,3 millions de doses disponibles alors que depuis janvier, plus de 824 000 cas d'infection par le choléra ont été signalés. La maladie a également causé près de 5 900 décès dans le monde.