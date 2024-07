États-Unis : sanctions contre un Sierra-Léonais accusé de trafic illicite de migrants

Le département du Trésor américain a annoncé jeudi des sanctions contre un Sierra-Léonais pour avoir prétendument introduit clandestinement des milliers de migrants d'Asie et d'Afrique vers les États-Unis.

Le réseau qui serait dirigé par Abdul Karim Conteh a fourni de faux documents, a conduit les migrants à la frontière et leur a donné des conseils sur la manière de traverser, a indiqué le Trésor.

Il aurait également fait passer certains migrants via le Nicaragua, pays d'Amérique centrale qui a été utilisé comme tremplin pour le trafic de migrants en raison de ses exigences laxistes en matière de visa.

Les clients du réseau de contrebande venaient d'une douzaine de pays, dont la Chine, l'Iran, la Russie, la Somalie, l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Karim Conteh a été arrêté le 11 juillet à Tijuana, au Mexique.

Les États-Unis demandent l’extradition de Conteh pour trafic de migrants au niveau fédéral. Son épouse mexicaine, Veronica Roblero, ainsi que deux autres personnes originaires de Sierra Leone et du Togo ont également été sanctionnées jeudi.

L’Office of Foreign Assets Control, ou OFAC – l’agence américaine qui lutte contre les fonds illicites et le blanchiment d’argent – ​​a déclaré que le réseau aurait transféré l’argent qu’il facturait aux migrants pour les avoir aidés à traverser illégalement la frontière via les États-Unis.

Les sanctions bloquent les actifs financiers et autres des cibles aux États-Unis et interdisent aux citoyens américains d'effectuer des transactions avec elles.