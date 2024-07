Gambie : le projet de loi sur la reintroduction des excisions rejeté

Les députés de la Gambie ont rejeté lundi un projet de loi qui aurait annulé l'interdiction de l'excision. La tentative de devenir le premier pays au monde à revenir sur une telle interdiction avait été suivie de près par les militants à l'étranger.

Le vote a eu lieu après des mois de débats houleux dans cette nation largement musulmane de moins de 3 millions d'habitants. Les législateurs ont en fait tué le projet de loi en rejetant toutes ses clauses et en empêchant un vote final.

La procédure, également appelée mutilation génitale féminine, comprend l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des filles, souvent par des praticiens communautaires traditionnels utilisant des outils tels que des lames de rasoir ou, parfois, par des agents de santé. Cette pratique, qui peut entraîner de graves hémorragies, la mort et des complications lors de l'accouchement, reste très répandue dans certaines régions d'Afrique.

Les militants et les groupes de défense des droits de l'homme craignaient qu'un renversement de l'interdiction en Gambie n'anéantisse des années de lutte contre cette pratique séculaire, souvent pratiquée sur des filles de moins de cinq ans et ancrée dans les concepts de pureté et de contrôle sexuels.

Les conservateurs religieux qui ont mené la campagne pour renverser l'interdiction ont affirmé que la pratique était "l'une des vertus de l'islam".

"C'est un immense soulagement", a déclaré Absa Samba, militante et survivante, à l'Associated Press après le vote, alors qu'elle célébrait avec d'autres personnes devant le parlement. "Mais je pense que ce n'est que le début du travail."

Fatou Baldeh, une autre militante et survivante, a déclaré qu'elle s'était réveillée ce matin-là en pleurant.

"Pourquoi avons-nous subi cela pendant 11 mois ?" demande-t-elle, la voix tremblante. "Pourquoi avons-nous été forcées de revivre nos traumatismes ? Tout simplement parce que les hommes ne croyaient pas que l'excision nous faisait du mal".

Elle a ajouté : "Et en ce moment même, des filles sont encore excisées. J'espère que cette fois-ci, ce n'est pas seulement une loi pour la galerie".

En Gambie, plus de la moitié des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi cette intervention, selon les estimations des Nations unies. L'ancien dirigeant Yahya Jammeh a interdit la pratique de manière inattendue en 2015, sans autre explication. Mais les militants affirment que l'application de la loi a été faible et que les femmes ont continué à être excisées, seuls deux cas ayant fait l'objet de poursuites.

Même aujourd'hui, "cette pratique était répandue et faisait l'objet d'une promotion publique", a déclaré Mme Samba. Elle a appelé à une plus grande sensibilisation du public aux conséquences de cette pratique sur la santé.

L'UNICEF a déclaré plus tôt cette année que quelque 30 millions de femmes dans le monde avaient subi une excision au cours des huit dernières années, la plupart en Afrique, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient.

Selon une étude de la Banque mondiale citée plus tôt cette année par le Fonds des Nations unies pour la population, plus de 80 pays disposent de lois interdisant la procédure ou permettant de la poursuivre en justice. Parmi ces pays figurent l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Inde et l'Éthiopie.

"Aucun texte religieux ne promeut ni ne tolère les mutilations génitales féminines", indique le rapport de l'UNFPA, ajoutant qu'il n'y a aucun avantage à cette pratique.

À long terme, la pratique peut entraîner des infections des voies urinaires, des problèmes menstruels, des douleurs, une diminution de la satisfaction sexuelle et des complications à l'accouchement, ainsi que des dépressions, une faible estime de soi et un syndrome de stress post-traumatique.