UNICEF : plus de 230 millions de victimes de mutilations génitales féminines

Plus de 230 millions de femmes et de filles ont subi des mutilations génitales féminines, la plupart d'entre elles vivant en Afrique, selon un rapport publié vendredi par l'agence des Nations unies pour l'enfance.

Au cours des huit dernières années, quelque 30 millions de personnes ont subi cette procédure, qui consiste en une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes, estime l'UNICEF dans ce rapport publié à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Le pourcentage de femmes et de filles qui subissent des mutilations génitales féminines est en baisse, a déclaré l'UNICEF, mais il a averti que les efforts pour éradiquer cette pratique sont trop lents pour suivre le rythme de croissance rapide des populations.

"La pratique des mutilations génitales féminines est en recul, mais pas assez rapidement", indique le rapport.

Cette pratique, dont on pense à tort qu'elle permet de contrôler la sexualité des femmes, peut provoquer de graves hémorragies, voire la mort. Les filles sont soumises à cette procédure à des âges allant de la petite enfance à l'adolescence. À long terme, elle peut entraîner des infections urinaires, des problèmes menstruels, des douleurs, une diminution de la satisfaction sexuelle et des complications à l'accouchement, ainsi que des dépressions, une faible estime de soi et un syndrome de stress post-traumatique.

"Nous observons également une tendance inquiétante : de plus en plus de filles sont soumises à cette pratique à un âge plus jeune, souvent avant leur cinquième anniversaire. Cela réduit encore la possibilité d'intervenir", a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF.

Quelque 144 millions de femmes et de filles ont subi des mutilations génitales féminines rien qu'en Afrique, suivie par l'Asie et le Moyen-Orient, avec respectivement 80 millions et 6 millions de cas, selon le rapport. La Somalie arrive en tête des pays où cette pratique, également connue sous le nom d'excision, est répandue, 99% de la population féminine âgée de 15 à 49 ans ayant été excisée.

Le Burkina Faso a réalisé les progrès les plus considérables, réduisant la proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans excisées de 80% à 30% en l'espace de trois décennies.

Le rapport montre également que quatre survivantes sur dix vivent dans des pays déchirés par des conflits et connaissant une forte croissance démographique, ajoutant que l'instabilité politique perturbe les efforts visant à prévenir la pratique et à apporter un soutien aux victimes.

"L'Éthiopie, le Nigeria et le Soudan comptent le plus grand nombre de filles et de femmes ayant subi des mutilations génitales féminines dans les pays touchés par un conflit", indique le rapport.

Bien que le rapport salue les progrès réalisés dans certains pays, il avertit que le monde est loin d'atteindre l'objectif des Nations unies d'éradiquer cette pratique à l'échelle mondiale d'ici à 2030.

"Dans certains pays, les progrès devraient être dix fois plus rapides que les meilleurs progrès observés dans l'histoire pour atteindre l'objectif d'ici à 2030", indique le rapport.

Nimco Ali, directeur général de la Five Foundation, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui lutte contre les mutilations génitales féminines, a déclaré que les estimations de l'UNICEF étaient "choquantes" et qu'il était urgent d'augmenter les fonds pour mettre fin à cette pratique.

"Nous devons mettre à profit les six dernières années de cette décennie pour nous attaquer enfin à cette abominable violation des droits fondamentaux des filles et sauver la prochaine génération des horreurs des mutilations génitales féminines", a déclaré dans un communiqué de presse l'activiste, auteur et survivant des mutilations génitales féminines né en Somalie.