Gambie : la situation à Gaza au cœur du Sommet des pays islamiques

Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement de nations à majorité musulmane se sont réunis à Banjul, en Gambie, pour participer au 15ème sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

La réunion, qui se clôturera ce dimanche, devrait aboutir à l'adoption d'une résolution concernant la situation à Gaza.

Adama Barrow, président de la Gambie, a souligné l'importance de traiter le conflit persistant en Palestine et la guerre dévastatrice qui sévit dans la bande de Gaza, causant d'interminables souffrances humaines depuis plus de 75 ans.

Ce sommet, qui regroupe 57 États membres, vise à encourager la coopération dans divers domaines tels que l'économie, la culture et la science, avec le soutien de la Banque islamique de développement. La préservation des lieux saints de l'islam et le soutien aux peuples palestinien et ouïghour sont parmi les principaux sujets abordés.

L’OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l’harmonie mondiales. Ses trois principaux organes sont : le Sommet des chefs d’État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) et le Secrétariat général. Adama Barrow restera à la tête de l’OCI pour les trois prochaines années.