Gambie : le Parlement appelé à se prononcer sur un retour de l'excision

Les députés gambiens votent lundi sur une loi visant à abroger l'interdiction de l'excision datant de 2015, ce qui ferait de la Gambie le premier pays d'Afrique de l'Ouest à revenir sur cette décision.

La procédure, également appelée mutilation génitale féminine, comprend l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes, souvent pratiquée par des praticiens traditionnels à l'aide d'outils tels que des lames de rasoir, ou parfois par des agents de santé. Souvent pratiquée sur des jeunes filles, elle est considérée à tort comme un moyen de contrôler la sexualité d'une femme et peut provoquer de graves hémorragies, voire la mort. Cette pratique reste très répandue dans certaines régions d'Afrique.

Jaha Dukureh, fondatrice de Safe Hands for Girls, un groupe local qui vise à mettre fin à cette pratique, a déclaré à l'Associated Press qu'elle craignait que d'autres lois protégeant les droits des femmes ne soient ensuite abrogées. Mme Dukureh a subi la procédure et a vu sa sœur se vider de son sang.

"S'ils parviennent à abroger cette loi, nous savons qu'ils pourraient s'en prendre à la loi sur le mariage des enfants et même à la loi sur la violence domestique. Il ne s'agit pas de religion, mais d'un cycle de contrôle des femmes et de leur corps", a-t-elle déclaré.

Le projet de loi est soutenu par les conservateurs religieux de cette nation largement musulmane de moins de 3 millions d'habitants. Le texte précise qu'il "vise à préserver la pureté religieuse et à sauvegarder les normes et les valeurs culturelles". L'organe islamique suprême du pays a qualifié la pratique de "l'une des vertus de l'islam".

L'ancien dirigeant de la Gambie, Yahya Jammeh, a interdit cette pratique en 2015, à la surprise des militants et sans explication publique. Les Nations unies estiment que plus de la moitié des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans en Gambie ont subi cette procédure.

Lundi, une foule d'hommes et de femmes s'est rassemblée devant le Parlement gambien, certains portant des pancartes pour protester contre le projet de loi. Des policiers en tenue anti-émeute les ont retenus.

La présidente du Centre local pour les droits et le leadership des femmes, Fatou Jagne Senghore, a déclaré à l'AP que le projet de loi "vise à restreindre les droits des femmes et à inverser les quelques progrès réalisés ces dernières années".

La présidente de l'association locale des avocates, Anna Njie, a déclaré qu'il avait été prouvé médicalement que cette pratique était néfaste.

L'UNICEF a déclaré au début du mois que quelque 30 millions de femmes dans le monde ont subi cette procédure au cours des huit dernières années, la plupart en Afrique, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient.

Selon une étude de la Banque mondiale citée cette année par un rapport du Fonds des Nations unies pour la population publié au début de l'année, plus de 80 pays disposent de lois interdisant la procédure ou permettant des poursuites judiciaires. Parmi ces pays figurent l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Inde et l'Éthiopie.

"Aucun texte religieux ne promeut ni ne tolère les mutilations génitales féminines", indique le rapport de l'UNFPA, qui ajoute que la procédure ne présente aucun avantage.

Les filles sont soumises à cette procédure à des âges allant de la petite enfance à l'adolescence. À long terme, elle peut entraîner des infections des voies urinaires, des problèmes menstruels, des douleurs, une diminution de la satisfaction sexuelle et des complications à l'accouchement, ainsi que des dépressions, une faible estime de soi et un syndrome de stress post-traumatique.