L'ONU proclame la lutte contre les tempêtes de poussière et de sable

L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé mercredi la période 2025-2034 Décennie des Nations unies pour la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière, des phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient et menacent la santé et les économies de l'Afrique centrale à la Chine septentrionale.

L'ambassadeur ougandais à l'ONU, Godfrey Kwoba, qui a présenté la résolution au nom du Groupe des 77, un puissant groupe de l'ONU composé de 134 pays en développement et de la Chine, a déclaré aux 193 membres de l'assemblée que l'initiative visait à "stopper et atténuer les effets négatifs des tempêtes de sable et de poussière" par le biais de la "coopération internationale et régionale".

L'assemblée a adopté la résolution par consensus et par un coup de marteau du président de l'assemblée, Dennis Francis.

Dans un rapport datant de 2022, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification indique que les tempêtes de sable et de poussière ont "augmenté considérablement en fréquence au cours des dernières années".

Les tempêtes peuvent exacerber les maladies respiratoires, tuer les récoltes et le bétail et accroître la désertification, bien que la documentation sur leur impact soit limitée.

La convention estime que 2 000 milliards de tonnes de sable et de poussière pénètrent chaque année dans l'atmosphère, principalement dans les terres arides et les régions subhumides à faible végétation.

La majorité des émissions résultent de conditions naturelles, mais les sécheresses et le changement climatique exacerbent le problème.

Le rapport estime qu'"au moins 25% des émissions mondiales de poussière proviennent d'activités humaines" telles que la gestion non durable des terres et l'utilisation de l'eau.

Dans le cadre de l'initiative décennale adoptée mercredi, l'Assemblée générale a déclaré que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) encouragera les pratiques d'atténuation dans les pays touchés, notamment "la gestion durable de l'utilisation des terres, l'agroforesterie, les brise-vent, les programmes de boisement/reboisement et de restauration des terres".

La résolution appelle également à une coopération mondiale pour renforcer les systèmes d'alerte précoce et partager les informations météorologiques importantes pour la prévision des tempêtes de poussière de sable.

L'adoption de la résolution intervient deux jours avant la Journée internationale de lutte contre les tempêtes de sable et de poussière, le 12 juillet, que l'Assemblée générale a proclamée l'année dernière et qui sera célébrée pour la première fois.

Cette résolution invitait les pays à célébrer cette journée par des activités éducatives et autres visant à sensibiliser le public à l'importance de la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière pour la santé publique, l'amélioration de l'utilisation des terres, le renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, et la promotion de la "résilience face au changement climatique".