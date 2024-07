L'immigration d'Afrique subsaharienne vers l'Europe de plus en plus périlleuse

Les Nations unies et leurs partenaires affirment que de plus en plus de migrants et de réfugiés en Afrique se dirigent vers le nord en direction de la Méditerranée et de l'Europe, traversant des itinéraires périlleux dans le Sahara où des bandes criminelles les soumettent à l'esclavage, au prélèvement d'organes, au viol, à l'enlèvement pour obtenir une rançon et à d'autres abus.

Un nouveau rapport publié vendredi par les agences des Nations unies chargées des réfugiés et des migrations et par le Mixed Migration Centre, un groupe de recherche, estime que les traversées terrestres en Afrique sont deux fois plus meurtrières que les voies maritimes à travers la Méditerranée, qui est l'itinéraire maritime le plus meurtrier pour les migrants dans le monde.

Le rapport, intitulé "On this Journey, No One Cares If You Live Or Die", indique que les nouveaux conflits et l'instabilité dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Soudan sont à l'origine de l'augmentation du nombre de voyages vers la Méditerranée.

Mais le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée sont en tête de liste des pays d'origine des migrants.

Cette situation survient alors que de nombreux hommes politiques en Europe et ailleurs, en cette année électorale importante, ont attisé le sentiment anti-immigrés ou s'en sont inspirés.

Mais les conflits, les difficultés économiques, la répression et l'impact du changement climatique dans de nombreux pays du monde en développement ont néanmoins encouragé les flux de migrants à franchir les frontières, au risque de subir des violences physiques et de mourir.

"Les réfugiés et les migrants traversent de plus en plus souvent des zones où opèrent des groupes d'insurgés, des milices et d'autres acteurs criminels, et où la traite des êtres humains, les enlèvements contre rançon, le travail forcé et l'exploitation sexuelle sont monnaie courante", selon un résumé du rapport, qui fait suite à une étude similaire réalisée il y a quatre ans.

Les auteurs admettent qu'il n'existe pas de statistiques complètes sur les décès sur les routes terrestres en Afrique.

Toutefois, l'agence pour les réfugiés, le HCR, a indiqué que le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile en Tunisie - un pays de transit clé pour les migrants souhaitant se rendre en Europe - devrait plus que tripler entre 2020 et 2023.

Le rapport vise à mettre en lumière les dangers des routes terrestres menant à la Méditerranée, qui a été traversée par plus de 72 000 migrants et réfugiés au cours du premier semestre de cette année, et où 785 personnes sont mortes ou portées disparues au cours de ces six mois, selon les chiffres de l'UNHCR.

L'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies a indiqué au début de l'année que plus de 3 100 personnes étaient mortes lors de la traversée de la Méditerranée l'année dernière.

Les auteurs du rapport, qui s'appuient sur les témoignages de plus de 31 000 personnes, affirment que l'action internationale a été "inadéquate" et soulignent "d'énormes lacunes" en matière de protection et d'aide aux personnes effectuant ce périlleux voyage.

"Au total, 1 180 personnes sont mortes en traversant le désert du Sahara pour la période allant de janvier 2020 à mai 2024, mais on pense que le nombre est beaucoup plus élevé.

Le risque de violence sexuelle, d'enlèvement et de mort a été signalé par un pourcentage plus élevé de migrants interrogés dans le cadre du rapport par rapport au précédent rapport de 2020, et l'Algérie, la Libye et l'Éthiopie ont été considérées par les personnes interrogées comme les pays les plus dangereux.

"Le risque de violence sexuelle et sexiste a également augmenté pour atteindre 15 %. Il était de 12,5 % dans le rapport précédent", a déclaré Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR, lors d'une réunion d'information sur le rapport.

"Le risque d'enlèvement semble être nouveau. Il y a quatre ans, il était mentionné par 2 % des personnes interrogées. Aujourd'hui, il est mentionné par 18 % des personnes interrogées. Près d'une personne sur cinq, affirme que le voyage comportait ce risque d'enlèvement", a-t-il ajouté.

Les équipes ont recensé des centaines de cas de prélèvements d'organes - une pratique qui existe depuis des années, a ajouté M. Cochetel.

Parfois, les migrants acceptent ces prélèvements pour gagner de l'argent. Mais la plupart du temps, les personnes sont droguées et leurs organes sont prélevés sans leur consentement, a indiqué M. Cochetel.