Nigéria : l'absence d’électricité déstabilise écoles et commerces

Au Nigeria, la crise énergétique est devenue une réalité quotidienne pour de nombreux habitants. Environ la moitié des plus de 200 millions de Nigérians sont connectés à un réseau électrique national incapable de fournir une électricité suffisante.

Dans les communautés rurales et pauvres, l'absence totale de connexion au réseau laisse des millions de personnes sans électricité, mettant à mal leur qualité de vie et leur avenir.

À l'école Excellent Moral à Ibadan, la situation est particulièrement préoccupante. Le fondateur de l’établissement, Muyideen Raji, témoigne des difficultés rencontrées : « Il n'y a jamais eu d'électricité ici, et nous avons fait des efforts rigoureux pour obtenir un transformateur, pour être connectés au réseau national, mais jusqu'à présent, nous y travaillons encore. Et cela affecte tant de choses ici, en particulier l'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, l'éducation va au-delà de l'écriture et de l'écoute des enseignants en classe, l'éducation est devenue numérique, et il n'y a aucun moyen de fournir aux élèves ce dont ils ont besoin sans électricité. » Cette situation met en péril l'avenir des jeunes étudiants qui ne peuvent pas bénéficier d'une éducation moderne et technologique.

Les problèmes d'électricité ne se limitent pas à l'éducation. Dans les communautés rurales comme celle de l'école Excellent Moral, les coupures de courant fréquentes poussent les habitants à se tourner vers des générateurs privés alimentés au diesel ou à l'essence. Cependant, la récente suppression des subventions pétrolières a entraîné une hausse significative des coûts du carburant, mettant les foyers, les écoles et les entreprises sous pression financière.

Abdulhakeem Adedoja, directeur de l'école maternelle et primaire Lorat à Ibadan, exprime son inquiétude quant à l'impact de cette crise sur son école : « Une des plus grandes préoccupations est le fait que nous ne voulons pas perdre cette école bientôt parce que les gens partent, quittant cette zone sous prétexte qu'il n'y a pas de lumière. J'ai des personnes qui ont déménagé juste parce qu'elles disent qu'il n'y a pas de lumière dans cette communauté. Donc, nous perdons des élèves dans le processus. Certaines personnes doivent partir avec leurs parents et quitter l'école. » La pénurie d'électricité pousse ainsi les familles à quitter la région, aggravant encore davantage la crise dans les établissements scolaires.

Les petites entreprises, en particulier celles qui dépendent fortement de l'électricité comme les restaurants, sont également touchées. Ebunola Akinwale, propriétaire du café Nature’s Treat à Ibadan, souligne les difficultés auxquelles elle est confrontée : « Si rien ne change, et que cela reste comme c'est maintenant ou que cela empire, je vais probablement changer le modèle de l'entreprise, je vais probablement me concentrer davantage en ligne, peut-être fermer une ou deux succursales et peut-être acheter des vélos et faire plus de livraisons. Je vais probablement repenser le modèle de l'entreprise pour réduire les coûts. Je ne fermerai probablement pas mon entreprise parce que je suis très passionnée par ce que je fais, mais je vais probablement réfléchir à des moyens de moins dépendre de l'électricité. » La nécessité de s’adapter en réduisant les coûts ou en modifiant le modèle économique devient de plus en plus pressante.

Dans un pays où le soleil brille presque toute l’année, l'énergie solaire représente une alternative prometteuse. Cependant, attirer des investisseurs pour financer des projets solaires à grande échelle reste un défi majeur. Pour l’instant, des millions de Nigérians continuent de vivre avec une électricité insuffisante, cherchant des solutions pour s’adapter à cette réalité difficile.