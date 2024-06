Grève au Nigeria : l'électricité coupée, des aéroports fermés

Le pays le plus peuplé d'Afrique s'est arrêté lundi, avec des coupures d'électricité et la fermeture des principaux aéroports, alors que les principaux syndicats du Nigeria ont entamé une grève pour réclamer une augmentation de salaire dans le cadre de la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis des décennies.

Les réformes économiques du président Bola Tinubu - notamment la suppression des subventions aux carburants - ont entraîné une inflation galopante qui n'a jamais été aussi élevée depuis 28 ans.

Lors de cette dernière grève, les travailleurs ont fermé le réseau électrique national et chassé les opérateurs d'une station de transmission clé, a déclaré la Transmission Company of Nigeria, ajoutant que d'autres travailleurs envoyés pour rétablir le courant ont été bloqués.

Ailleurs, les fonctionnaires ne se sont pas présentés ou ont fermé les entrées de leurs bureaux, y compris dans les aéroports d'Abuja, la capitale, et de Lagos, le centre économique du pays. Tous les travailleurs de l'aviation doivent rester à l'écart "jusqu'à nouvel ordre", a déclaré leur association.

"Nous exigeons un salaire décent", a déclaré le Nigerian Labour Congress sur X, décrivant ce qu'ils gagnent actuellement comme un "salaire de famine". L'association et le Trade Union Congress représentent des centaines de milliers de travailleurs gouvernementaux dans des secteurs clés.

Les syndicats souhaitent que le salaire mensuel minimum actuel de 30 000 nairas (20 dollars) soit porté à près de 500 000 nairas (336 dollars). Le gouvernement propose 60 000 nairas (40 dollars).

La demande des syndicats augmenterait la masse salariale du gouvernement de 6,3 milliards de dollars, ce qui pourrait "déstabiliser l'économie", a déclaré le ministre de l'information Mohammed Idris.

Après que le président nigérian a mis fin, dès le premier jour de son mandat en mai de l'année dernière, aux subventions aux carburants qui duraient depuis des décennies mais qui étaient coûteuses, le prix de l'essence a plus que doublé dans l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique. Les prix des transports publics et des produits de base ont grimpé en flèche.

Le gouvernement de M. Tinubu a également dévalué le naira afin d'encourager les investissements étrangers, ce qui a entraîné une nouvelle hausse des prix des produits de base dans ce pays de plus de 210 millions d'habitants, qui dépend des importations.