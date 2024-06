Tchad : plusieurs morts après des explosions dans un dépôt de munitions

Des explosions et des incendies dans un dépôt de munitions militaires dans la capitale du Tchad ont causé des décès et déclenché des efforts frénétiques pour éteindre le feu et soigner les blessés, ont déclaré mercredi les autorités et les témoins.

Les explosions survenues mardi en fin de journée dans le dépôt de N'Djamena ont illuminé le ciel alors qu'une épaisse fumée couvrait les nuages dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

L'incendie "a causé des dégâts humains et matériels", a posté le président Mahamat Deby Itno sur Facebook. "Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés". Il n'a pas précisé le nombre de victimes.

La cause de l'incendie n'a pas été immédiatement élucidée et le président a déclaré qu'une enquête serait menée. Les habitants de la zone ont paniqué, pensant que l'explosion était une attaque armée, a déclaré Oumar Mahamat, un résident.

La situation a ensuite été maîtrisée grâce aux agents de sécurité et de santé déployés dans la zone, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah. Il a exhorté les habitants à rester calmes.

Les médias locaux ont rapporté que les explosions ont commencé peu avant minuit et ont duré plus de 30 minutes. Les bâtiments voisins ont tremblé et des munitions ont été projetées du dépôt avec une force explosive.

Les autorités ont appelé les habitants à rester à l'écart de la zone, qui a été prise en charge par les forces de sécurité qui ont rassemblé les obus d'artillerie dispersés.

Allamine Moussa, un habitant, a demandé au gouvernement de "nous venir en aide de toute urgence". "De nombreuses familles ont enregistré des décès et c'est triste", a déclaré Moussa.

Le Tchad, un pays de près de 18 millions d'habitants, a été secoué par des troubles politiques avant et après une élection présidentielle controversée qui a abouti à la victoire de Deby Itno. Ce dernier avait dirigé le pays en tant que président intérimaire pendant le régime militaire qui a suivi la mort de son père en 2021.

Le pays est considéré par les États-Unis et la France comme l'un des derniers alliés stables dans la région instable du Sahel, au sud du désert du Sahara, après les coups d'État militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ces dernières années.