Après l’explosion dans un dépôt de munition à N’Djamena au Tchad, survenu dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin 2024. Les habitants du quartier proche du dépôt d'armes de l'armée tchadienne sont encore sous le choc.

Ahmet Youssoufa, habitant du quartier voisin, raconte la panique : "À un moment donné, nous avons pensé que c'était fini pour nous, nous ne savons pas ce qui s'est passé." Les explosions ont secoué les résidents du district de Goudji tard mardi soir, projetant des munitions hors du dépôt avec une force explosive.

Le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a confirmé que 46 personnes sont actuellement soignées pour diverses blessures. "La situation a été maîtrisée," a-t-il assuré.

Les explosions ont illuminé le ciel de la capitale tchadienne, enveloppée d'une épaisse fumée, tandis que les habitants fuyaient leurs maisons pour se mettre en sécurité. La cause de l'incendie reste indéterminée. Le président Mahamat Deby Itno a annoncé l'ouverture d'une enquête et exprimé ses condoléances sur Facebook : "Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés."

Le président tchadien s'est rendu sur les lieux de l'accident et dans les hôpitaux où sont soignés les blessés. La panique s'est rapidement propagée parmi les habitants, qui craignaient une attaque armée, selon le résident Oumar Mahamat.

Les médias locaux rapportent que les explosions ont commencé juste avant minuit, secouant les bâtiments voisins. Les autorités ont appelé les résidents à éviter la zone, désormais sécurisée par les forces de l'ordre rassemblant les obus d'artillerie éparpillés.

Le Tchad, pays de près de 18 millions d'habitants, traverse une période de turbulence politique avant et après une élection présidentielle controversée, qui a conduit à la victoire de Deby Itno. Il dirigeait le pays comme président intérimaire après la mort de son père en 2021.

Cameron Hudson, expert de l'Afrique au Centre d'études stratégiques et internationales, a suggéré que les explosions pourraient être intentionnelles : "Cela semble plus être un message au gouvernement," embourbé dans des tensions politiques internes et régionales, notamment à cause de la guerre au Soudan voisin.

"Une maison divisée ne peut tenir," a-t-il ajouté.