Soudan : l'ONU réclame la fin du siège d’El-Fasher au Darfour

Quatorze membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont voté pour la fin du siège d’El-Fasher au Darfour et des combats autour de la ville où sont piégés plus d'un million de civils.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi une résolution exigeant que les forces de soutien rapide mettent fin au siège d'El-Fasher, la capitale du Darfour où se trouvent plus d'un million de personnes prises au piège.

"L'adoption de cette résolution envoie un message clair. Le Conseil exige que les forces de soutien rapide mettent immédiatement fin au siège d'El Fasher et que toutes les parties s'éloignent du gouffre. Une attaque contre la ville serait catastrophique pour les 1,5 million de personnes qui s'y abritent", a déclaré Barbara Woodward, représentante permanente du Royaume-Uni auprès des Nations unies.

El-Fasher accueille de nombreux réfugiés et la ville est devenue un véritable centre pour les distributions d’aide humanitaire. Le texte de l'ONU exige que toutes les parties au conflit assurent la protection des civils.

"Cette résolution souligne la nécessité d'un accès humanitaire transfrontalier et transversal complet, rapide, sûr et sans entrave. Elle appelle les autorités soudanaises à accroître leur coopération avec les agences des Nations unies et à rouvrir d'urgence la frontière pour faciliter une augmentation significative de l'aide humanitaire", a expliqué Barbara Woodward.

Approuvée par 14 voix, la résolution appelle également les paramilitaires à "rechercher une cessation immédiate des hostilités" afin de mettre un terme à la guerre qui dure depuis plus d'un an. Selon les Nations unies, plus de 14 000 personnes ont été tuées et 33 000 blessées.