JO 2024 : Paris est prête selon le chef du CIO

Le 8 mai dernier, la flamme olympique était accueillie à Marseille par 230 000 personnes, marquant ainsi le coup d’envoi des Jeux Olympiques en France.

L’effervescence gagne petit à petit Paris, à l'approche de ce centième anniversaire depuis la dernière édition des Jeux dans la capitale française.

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a promis des jeux inclusifs, responsables et durables. Il a déclaré : "Paris n'est pas seulement sur la bonne voie pour offrir les premiers Jeux Olympiques de l'histoire, alignés sur notre agenda olympique et nos réformes. Mais Paris est prête."

Bach a également annoncé que l’équipe des réfugiés, lancée en 2016, sera à nouveau présente à Paris. Il a souligné que cette attente est ressentie à l’échelle mondiale, dans un contexte marqué par des conflits et des tensions géopolitiques, ce qui rend les JO d’autant plus significatifs en tant qu’événement unificateur et porteur d’espoir.

Cependant, l’enthousiasme avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue le 26 juillet, a été quelque peu douché par l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue de législatives à couteaux tirés.