Soudan : le procureur de la CPI soupçonne des atrocités au Darfour

Le procureur général de la Cour pénale internationale Karim Khan a lancé un appel ce mardi pour obtenir des informations et des preuves des atrocités commises dans la région du Darfour à l’ouest du Soudan.

Des informations préliminaires "semble révéler une attaque profonde contre la dignité humaine".

En effet, "les éléments de preuve que mon bureau a recueillis à ce jour semblent montrer des allégations crédibles, répétées, croissantes et continues d'attaques contre la population civile, en particulier des attaques dirigées contre des camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Ils semblent montrer le recours généralisé et courant au viol et à d'autres formes de violence sexuelle. Il semble révéler de façon constante le bombardement de zones civiles, le pillage de propriétés et les attaques contre des hôpitaux", explique Karim Khan, procureur général de la Cour Pénale Internationale (CPI).

Alors que les investigations sont en cours, les Forces de soutien rapide ont forcé la fermeture d'un hôpital principal au Darfour. Dimanche, le groupe paramilitaire a tiré des coups de feu et pillé l'hôpital d'Al-Fasher, a rapporté l'organisation humanitaire Médecins sans frontières.

"Il est scandaleux que nous permettions à l'histoire de se répéter une fois de plus au Darfour. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas permettre que le Darfour devienne une fois de plus l'atrocité oubliée du monde", s'indigne Karim Khan.

Les événements survenus au Darfour occidental et à El-Geneina, en 2023, figurent parmi les principales priorités de l'enquête.

Le conflit soudanais qui a débuté en avril 2023, a tué plus de 14 000 personnes et a blessé des milliers d'individus. Cette guerre a également poussé la population au bord de la famine.

Le mois dernier, l'agence alimentaire des Nations unies a averti les parties belligérantes qu'il existait un risque sérieux de famine généralisée et de mort au Darfour et ailleurs au Soudan si elles n'autorisaient pas l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région..