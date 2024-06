Zambie : 22 chinois et un Camerounais inclulpés pour cybercriminalité

Un tribunal zambien a condamné vendredi 22 ressortissants chinois à des peines d'emprisonnement pour des actes de cybercriminalité, notamment des fraudes et des escroqueries en ligne visant des Zambiens et d'autres personnes de Singapour, du Pérou et des Émirats arabes unis.

Le tribunal de première instance de la capitale, Lusaka, les a condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 7 à 11 ans.

Le tribunal leur a également infligé une amende de 1 500 à 3 000 dollars après qu'ils eurent plaidé coupables, mercredi, de fausses déclarations informatiques, d'usurpation d'identité et d'exploitation illégale d'un réseau ou d'un service.

Un homme originaire du Cameroun a également été condamné à une peine de prison et à une amende pour les mêmes faits.

Ils faisaient partie d'un groupe de 77 personnes, dont une majorité de Zambiens, arrêtées en avril dans le cadre de ce que la police a décrit comme un « syndicat sophistiqué de fraude sur l'internet ».

Ali Kingston Mwila, analyste en cybersécurité, a déclaré : « Dans le passé, nous avons vu des criminels s'en sortir librement après avoir commis des délits similaires ».

Le directeur général de la Commission de lutte contre la drogue, Nason Banda, a déclaré que les enquêtes avaient démarré après que les autorités eurent constaté une augmentation du nombre de cas de cyberfraude et que de nombreuses personnes s'étaient plaintes d'avoir inexplicablement perdu de l'argent sur leur téléphone portable ou leur compte en banque.

En avril, des agents de la commission, de la police, du département de l'immigration et de l'unité antiterroriste ont fait irruption dans une entreprise chinoise située dans une banlieue huppée de Lusaka, arrêtant les 77 personnes, dont celles qui ont été incarcérées vendredi.

Les autorités ont récupéré plus de 13 000 cartes SIM de téléphonie mobile locales et étrangères, deux armes à feu et 78 munitions lors du raid.

L'entreprise, nommée Golden Top Support Services, avait employé des Zambiens « peu méfiants » âgés de 20 à 25 ans pour utiliser les cartes SIM afin d'engager « des conversations trompeuses avec des utilisateurs de téléphones portables peu méfiants sur diverses plates-formes telles que WhatsApp, Telegram, des salons de discussion et autres, en utilisant des dialogues scénarisés », a déclaré M. Banda en avril après le raid.

Les habitants ont été libérés sous caution.

Mwila a déclaré que des questions restaient sans réponse jusqu'à présent dans ce cas particulier.

« Si l'on considère le crime tel qu'il est, on ne nous a pas dit combien ils ont volé, on ne nous a pas dit non plus quels fusils et munitions ils avaient, comment ils ont été utilisés », a-t-il ajouté.