ONU : la Somalie élue pour siéger au Conseil de sécurité

Cinq nouveaux membres non-permanents ont été élus jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU lors de la 78e session de l'Assemblée générale .

Avec 179 voix, la Somalie remplace le Mozambique et représentera le groupe des États d'Asie-Pacifique et d'Afrique. Ce vote marque le retour de Mogadiscio aux côtés du Danemark, de la Grèce, du Pakistan et du Panama. Le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Moallim Fiqi, a exprimé la détermination de son pays à relever ce défi.

"Dans le cadre de nos engagements, nous nous efforcerons de consolider la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, y compris l'Union africaine. La Somalie reconnaît l'importance cruciale du multilatéralisme et d'une coopération efficace pour résoudre les défis complexes auxquels le monde est confronté aujourd'hui" affirme-t-il.

La Somalie, membre des Nations unies depuis son indépendance en 1960, a toujours participé aux travaux du Conseil de sécurité, où elle a occupé un siège de 1971-1972 et a contribué aux discussions et aux décisions relatives aux questions de paix et de sécurité mondiales.

Ces nations entreront en fonction le 1er janvier 2025, prenant ainsi la relève des pays dont le mandat de deux ans touche à sa fin le 31 décembre. Il s'agit notamment du Mozambique, du Japon, de l'Équateur, de Malte et de la Suisse.