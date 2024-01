Conseil de sécurité : Guterres optimiste pour au moins un siège africain

Au moins deux postes de membres permanents au Conseil de sécurité des nations unies, c’est une demande pressante de l’Union africaine depuis des lustres.

Dimanche le secrétaire général des nations unies a fait part de son optimisme sur le sujet. Antonio Guterres met en avant le feu vert imminent des membres permanents.

''Dans des déclarations récentes, des déclarations publiques, j'ai vu les membres permanents être favorables à au moins un membre permanent africain, les États-Unis l'ont dit. La Fédération de Russie l'a dit. La Chine s'est montrée positive à cet égard, de même que le Royaume-Uni et la France. Pour la première fois, j'ai donc l'espoir qu'une réforme au moins partielle du Conseil de sécurité des Nations unies soit possible pour que cette injustice flagrante soit corrigée et que l'Afrique ait au moins un membre permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas garanti, rien qui dépende, bien sûr, du Secrétaire général. Cela dépend exclusivement des États membres de l'Assemblée générale. Mais pour la première fois, je pense qu'il y a des raisons d'espérer", a déclaré le secrétaire général de l'ONU.

L’instabilité politique sur le continent et sa faible contribution financière au budget de l’ONU seraient les arguments des opposants à toute réforme du conseil de sécurité.