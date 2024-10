L'ONU s'engage à soutenir la mission de paix en Somalie

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni, jeudi, à New York pour faire le point sur la situation en Somalie.

Lors de ce Conseil de sécurité, les thèmes abordés tournaient autour du processus institutionnel du pays, la lutte contre le terrorisme et les tensions régionales, ainsi que l’avenir de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie. L’ONU s’est engagée à soutenir la mission de paix dans ce pays d'Afrique de l’Est.

« Les Nations Unies sont déterminées à aider la Somalie à relever les défis techniques, logistiques et à mobiliser le soutien financier des donateurs pour organiser des élections crédibles et dans les délais », a assuré James Swan, Représentant spécial par intérim du Secrétaire général et Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM).

Alors que le mandat de la MANUSOM expire à la fin du mois, la Somalie fait face à un risque croissant d'infiltration et de collaboration entre Al-Shabaab et les Houthis.

Pour relever ce « défi sécuritaire considérable, menaçant la stabilité régionale dans la Corne de l'Afrique, ainsi que la navigation maritime et les routes maritimes de la mer Rouge, de l'océan Indien et du canal du Mozambique », comme l'explique Mohammed El-Amine Souef, chef de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie, Mogadiscio a proposé un processus de deux ans pour transférer les tâches aux autorités nationales et à l’équipe de pays des Nations Unies pendant que le retrait des forces de l’ATMIS se poursuit.

La lutte contre Al-Shabaab continue d’être la priorité sécuritaire clé du gouvernement somalien. Les autorités planifient la transition vers la nouvelle Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie et mettent en œuvre des programmes cruciaux dans les zones reconquises.

Si la Somalie fait des efforts pour soutenir les opérations militaires contre les attaques, la génération de forces et de moyens reste un défi majeur pour ce pays.