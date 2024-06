Afrique du Sud : 33 ans après l'apartheid, l'ANC à la croisée des destins

L'Afrique du Sud est en proie à un profond examen de conscience après une élection qui a entraîné une rupture brutale avec le Congrès national africain, le parti qui lui a apporté la liberté et la démocratie il y a 30 ans.

Dans les jours qui ont suivi le rejet de ce qui était autrefois l'organisation la plus aimée du pays, les Sud-Africains se sont posés des questions essentielles, non seulement sur leur avenir, mais aussi sur ce qu'ils avaient accompli dans leur jeune démocratie depuis la fin du système raciste de l'apartheid et de la minorité blanche en 1994.

Bien que l'Afrique du Sud possède l'économie la plus industrialisée du continent, les injustices du passé n'ont pas été réparées 30 ans après l'élection de Nelson Mandela et de l'ANC lors du premier scrutin interracial du pays et la promesse d'une vie meilleure pour tous. Cette situation a suscité le mécontentement de millions de personnes parmi la majorité noire et pauvre.

"Nous restons dans la société pyramidale que l'apartheid et le colonialisme ont créée", avance Thuli Madonsela, professeur de droit qui a participé à l'élaboration d'une nouvelle Constitution post-apartheid pour l'Afrique du Sud en 1997, censée garantir l'égalité de tous à partir de ce moment-là.

S'exprimant sur la chaîne de télévision nationale SABC, Thuli Madonsela a souligné que le parcours démocratique de l'Afrique du Sud est toujours entaché par de vastes problèmes de chômage et d'inégalités fondées sur la race, dont les niveaux sont parmi les plus élevés au monde. Lors des élections de la semaine dernière, les partis d'opposition étaient unis sur un point : quelque chose devait changer dans ce pays de 62 millions d'habitants.

Négociations

Les problèmes sont à la fois les cicatrices difficiles à guérir de l'apartheid et les échecs contemporains de l'ANC. La nation, qui était autrefois un exemple d'oppression brutale et qui a ensuite incarné un grand espoir grâce à Mandela, est toujours à la recherche de ce qu'elle veut être - mais elle est consciente d'elle-même, au moins.

Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain qui a eu la tâche presque impossible de succéder à Mandela, avait demandé : "Que devons-nous faire de cette Afrique du Sud qui est la nôtre ?"

Sur le plan politique, l'Afrique du Sud se dirige à nouveau vers l'inconnu, comme elle l'a fait après l'élection charnière de 1994, mais sans la joie ni l'optimisme d'une transition célébrée dans le monde entier. L'ANC a perdu sa majorité, mais aucun autre parti ne l'ayant dépassée, l'Afrique du Sud est confrontée à ce qui pourrait être une série de négociations insoutenables pour former le premier gouvernement de coalition nationale de son histoire.

Pourtant, dans l'incertitude et l'introspection des Sud-Africains, certains les ont exhortés à être fiers et à regarder de plus près ce qui vient de se passer.

L'ANC a accepté le résultat des élections et la volonté du peuple sans poser de questions, même après avoir mis fin à une domination politique si longue qu'il était parfois difficile de voir où l'ANC s'arrêtait et où l'Afrique du Sud commençait. Un dirigeant de l'ANC a un jour déclaré avec fanfaronnade qu'il gouvernerait l'Afrique du Sud "jusqu'au retour de Jésus", mais il s'est gracieusement soumis à la volonté du peuple le week-end dernier et s'est engagé à travailler avec les partis d'opposition pour le bien du pays.

Défaite historique

Après la proclamation officielle des résultats des élections dimanche soir, les Sud-Africains sont allés travailler lundi et leurs enfants sont retournés à l'école. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, tout en digérant une défaite historique pour le parti qu'il dirige, a envoyé un message en ligne à la nation, comme il le fait au début de chaque semaine. Il l'a commencé par ces mots : "Nous venons de tenir des élections générales réussies" et a écrit que le vote montrait "que notre démocratie est forte, qu'elle est robuste et qu'elle perdure".

Frans Cronje, analyste politique et économique, estime qu'il ne faut pas perdre de vue que d'autres partis politiques postcoloniaux longtemps au pouvoir en Afrique ont rejeté les résultats des élections et se sont accrochés au pouvoir, entraînant leurs pays dans une spirale infernale. Ces dernières années, des efforts ont été déployés pour renverser la démocratie et les élections dans des pays plus importants.

"Il n'y a pas grand-chose à voir ici (en Afrique du Sud), si ce n'est une démocratie qui a fonctionné dans un monde où elle ne fonctionne pas toujours aussi bien que les architectes de la démocratie occidentale l'auraient voulu", selon M. Cronje, ajoutant qu'il s'agissait de l'observation "la moins profonde" qu'il pouvait faire, mais qu'elle aurait pu passer inaperçue.

La Commission sud-africaine des droits de l'homme, l'un des nombreux organismes indépendants mis en place par le gouvernement pour protéger la démocratie, a constaté en 2021 que 64% des Noirs d'Afrique du Sud et 40% des personnes ayant un héritage biracial étaient considérés comme pauvres, alors que ce chiffre n'était que de 1% pour les Blancs.

Optimisme

Cette situation doit changer rapidement, prévient Thuli Madonsela, faute de quoi la démocratie sud-africaine pourrait être mise à rude épreuve et la Constitution qu'elle a co-rédigée risquerait de devenir "insignifiante" pour la population. Elle a mis en garde contre le risque d'amalgame entre l'échec de l'ANC et l'échec de la démocratie dans son ensemble. Plus de 80% de la population sud-africaine est noire et la frustration de millions de personnes face aux promesses non tenues du gouvernement ne peut être sous-estimée.

L'avenir de l'Afrique du Sud repose désormais sur des pourparlers de coalition qui réuniront presque tous les grands partis, même si l'on ne sait pas encore ce que sera le produit final. Plus de 50 partis se sont présentés aux élections de la semaine dernière, et au moins huit d'entre eux ont obtenu une part importante des suffrages, ce qui témoigne d'un pays qui n'a jamais prétendu ne pas être compliqué. M. Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud devait trouver l'unité "maintenant plus que jamais".

Alors que des groupes politiquement et racialement différents tentent de tracer ensemble une nouvelle voie, un Sud-Africain optimiste pourrait trouver un lien avec l'un des discours les plus célèbres prononcés par Mandela il y a 60 ans, lorsqu'il s'est tenu dans une salle d'audience de l'apartheid et a défendu fermement la démocratie, et le fait que chaque Sud-Africain soit autorisé à voter et à avoir son mot à dire sur son avenir.

"Nous pensons que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent", a-t-il déclaré.