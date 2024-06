Burkina : les enfants traumatisés par la guerre manquent de soins

Lorsque des hommes armés sont entrés dans le village de Safi, dans le nord du Burkina Faso, et ont commencé à tirer, elle s'est cachée dans sa maison avec ses quatre enfants. Les tireurs les ont trouvés et les ont laissés en vie - pour qu'ils souffrent de la culpabilité de survivre - après avoir tué son mari et d'autres membres de sa famille.

Safi fait partie des deux millions de personnes déplacées dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en raison de la violence croissante entre les extrémistes islamistes et les forces de sécurité. Environ 60% des personnes déplacées sont des enfants. Nombre d'entre eux sont traumatisés, mais les services de santé mentale sont limités et les enfants ne sont souvent pas pris en charge.

"Les gens pensent souvent que les enfants n'ont rien vu, que rien ne leur est arrivé, que tout va bien", explique Rudy Lukamba, coordinateur sanitaire du Comité international de la Croix-Rouge au Burkina Faso.

Il travaille sur un programme visant à identifier et à traiter les enfants traumatisés. Ce programme s'appuie souvent sur les mères pour repérer les signes chez les enfants dès l'âge de 3 ou 4 ans. Les chances de succès après le traitement sont plus grandes lorsque les enfants ont une figure parentale dans leur vie, dit-il.

Massacres

Les massacres de villageois sont devenus courants dans le nord du Burkina Faso, car des combattants liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda attaquent l'armée et les forces volontaires. Ces forces peuvent se retourner contre les villages accusés de coopérer avec l'ennemi. Plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis le début des combats il y a dix ans, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, un groupe à but non lucratif basé aux États-Unis.

Au Burkina Faso, les services de santé mentale sont souvent réservés aux cas les plus graves. Une enquête de l'ONU publiée en 2023 fait état de 103 professionnels de la santé mentale dans ce pays de plus de 20 millions d'habitants, dont 11 psychiatres.

Les services de santé mentale communautaires assurés par des travailleurs sociaux se développent. Ils se comptent aujourd'hui par centaines et sont soutenus par une petite équipe de psychologues de l'ONU. En outre, les praticiens de la médecine traditionnelle au Burkina Faso affirment que les familles se tournent de plus en plus vers eux pour aider les enfants traumatisés.

Mais les besoins sont immenses. L'ONU a déclaré que les enquêtes menées par elle et ses partenaires montrent que 10 personnes sur 11 touchées par le conflit présentent des signes de traumatisme.

Stress post-traumatique

Sans argent et craignant une nouvelle attaque, Safi est partie à pied avec sept enfants, dont le sien, à travers les plaines arides en quête de sécurité. Ils se sont installés dans une communauté à Ouahigouya, la capitale de la province du Yatenga, et ont cherché de l'aide.

C'est là que Safi a appris comment le stress post-traumatique peut affecter les enfants. Ils faisaient des cauchemars et ne pouvaient pas dormir. Pendant la journée, ils ne jouaient pas avec les autres enfants. Grâce au CICR, Safi a été mise en contact avec un agent de santé qui l'a aidée par des visites à domicile et des activités artistiques, en encourageant les enfants à dessiner leurs peurs et à en parler.

Les praticiens de la médecine traditionnelle aident également les enfants traumatisés. L'un d'entre eux, Rasmane Rouamba, dit traiter environ cinq enfants par mois, en adaptant son approche en fonction du traumatisme subi.

Les enfants du Burkina Faso ont également perdu l'accès à l'éducation et aux soins de santé de base dans les zones touchées par les combats.

La fermeture des écoles prive près de 850 000 enfants de l'accès à l'éducation, selon l'agence des Nations unies pour l'enfance. La fermeture de centaines de centres de santé a laissé 3,6 millions de personnes sans accès aux soins.

Transition démocratique

Le gouvernement du Burkina Faso s'est efforcé d'améliorer la sécurité. Le chef militaire du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris le pouvoir en 2022 à la suite des frustrations suscitées par les attaques meurtrières. Il devrait rester en poste pendant encore cinq ans, ce qui retarde les promesses de transition démocratique faites par la junte.

Près de la moitié du territoire du Burkina Faso échappe encore au contrôle du gouvernement. Les libertés civiques ont été réduites et les journalistes expulsés.

Le pays a pris ses distances avec les nations régionales et occidentales qui ne sont pas d'accord avec son approche, rompant ses liens militaires avec l'ancien colonisateur, la France, et se tournant vers la Russie pour obtenir un soutien en matière de sécurité.

Safi, à la dérive avec ses enfants, a déclaré qu'elle prévoyait de rester dans sa nouvelle communauté pour le moment. Elle n'a pas d'argent ni d'autre endroit où aller. "Il règne une parfaite harmonie au sein de la communauté, qui est devenue comme une famille", a-t-elle déclaré.