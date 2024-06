Ligue des champions : le Real Madrid triomphe pour la 15ème fois

Dans une explosion de confettis dorés et argentés, le Real Madrid a soulevé le trophée de la Ligue des champions pour la quinzième fois, établissant un record, après une victoire 2-0 contre le Borussia Dortmund en finale au stade de Wembley. L'entraîneur emblématique du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a ajouté une autre ligne à son palmarès déjà impressionnant en remportant son cinquième titre de Ligue des champions en tant qu'entraîneur. Ancelotti a qualifié cette victoire de "rêve qui continue", soulignant ainsi la constance de la domination madrilène dans la compétition la plus prestigieuse du football européen. Les supporters du Real Madrid ont rempli une section du stade de Wembley, créant une mer de blanc, et ont salué leurs héros après que Dani Carvajal et Vinicius Junior aient marqué les buts décisifs pour les Merengues. Ancelotti a souligné la difficulté de la rencontre, déclarant que "le match était bien plus difficile que prévu", mais que son équipe avait réussi à renverser la vapeur après une première mi-temps difficile. "c'est notre compétition" Cette victoire du Real Madrid marque leur neuvième triomphe en Ligue des champions à l'ère moderne, consolidant ainsi leur position de club le plus titré dans cette compétition prestigieuse. Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a souligné l'importance de la Ligue des champions pour le club, déclarant que "c'est notre compétition". La déception était palpable du côté du Borussia Dortmund, qui a vu ses espoirs de remporter la Ligue des champions s'envoler pour la deuxième fois en finale, ayant déjà perdu contre le Bayern Munich en 2013. Malgré une première mi-temps dominante, Dortmund n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, ce qui a permis au Real Madrid de prendre le contrôle du match en seconde période. Cette victoire confirme la position du Real Madrid comme l'un des clubs les plus prestigieux et les plus dominants dans l'histoire du football européen, avec Ancelotti maintenant solidement ancré comme l'un des meilleurs entraîneurs de sa génération. La prochaine saison promet d'être passionnante pour les fans du Real Madrid alors que le club cherche à maintenir sa suprématie en Europe et à défendre son titre de champion de la Ligue des champions.