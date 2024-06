La Chine a exprimé son engagement à soutenir la Zambie dans la gestion de sa dette, alors que des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations pour sa restructuration.

Lors d'une conférence de presse régulière à Pékin, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a souligné l'importance du rôle de la Chine dans ce processus et a réitéré la volonté de son pays d'aider la Zambie à surmonter ses difficultés financières.

Un rôle clé de la Chine dans la restructuration de la dette zambienne

"Félicitations pour les progrès importants réalisés dans les négociations sur la restructuration de la dette de la Zambie. En tant que bon ami et bon partenaire de la Zambie, la Chine prend au sérieux les préoccupations de la Zambie concernant la dette", a déclaré Mao Ning. Elle a rappelé que la Chine avait été le premier créancier officiel international à offrir un allègement de dette à la Zambie et que, en tant que coprésidente du Comité officiel des créanciers pour la Zambie, elle avait joué un rôle déterminant dans les progrès significatifs accomplis.

Une reconnaissance internationale

"La contribution de la Chine est bien reconnue par la Zambie et la communauté internationale. La Chine continuera de coordonner avec les parties concernées pour faire avancer les travaux de suivi concernant le traitement de la dette de la Zambie", a-t-elle ajouté. Cette déclaration met en lumière la reconnaissance des efforts de la Chine par la communauté internationale et renforce son image de partenaire fiable pour les pays en développement.

Une vision à long terme pour le développement

Mao Ning a également souligné que, dans le traitement des questions de dette des pays en développement, la Chine adopte une perspective à long terme axée sur l'aide au développement. "En traitant les questions de dette des pays en développement, la Chine a toujours agi avec une perspective à long terme visant à aider le développement des pays concernés. Nous appelons la communauté internationale à travailler avec la Chine et à continuer de prendre des mesures concrètes pour soutenir la Zambie et d'autres pays africains dans la réalisation de progrès économiques et sociaux plus importants", a-t-elle déclaré.

Une coopération internationale renforcée

Cet appel à une coopération internationale plus étroite souligne l'importance d'une approche coordonnée et solidaire pour aider les pays en difficulté. La Chine, par son engagement et son leadership, espère encourager d'autres nations à suivre son exemple et à contribuer activement à la résolution des crises financières qui affectent les pays en développement.

En conclusion, l'engagement de la Chine à soutenir la Zambie dans la restructuration de sa dette et son appel à la coopération internationale marquent un tournant important dans les efforts globaux pour stabiliser l'économie zambienne et promouvoir un développement durable en Afrique.