Guerre Israël-Hamas : Biden détaille le plan pour un cessez-le-feu

Le président Joe Biden a détaillé vendredi un accord en trois phases proposé par Israël aux militants du Hamas qui, selon lui, conduirait à la libération des otages restants à Gaza et pourrait mettre fin à la guerre meurtrière qui dure depuis près de huit mois au Proche-Orient.

M. Biden a ajouté que le Hamas "n'était plus capable" de mener une nouvelle attaque d'envergure contre Israël, tout en exhortant les Israéliens et le Hamas à trouver un accord pour libérer les otages restants et prolonger le cessez-le-feu.

Le président démocrate a qualifié cette proposition de "feuille de route pour un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages".

M. Biden a indiqué que la première phase de l'accord proposé durerait six semaines et comprendrait un "cessez-le-feu total et complet", le retrait des forces israéliennes de toutes les zones densément peuplées de Gaza et la libération d'un certain nombre d'otages, dont des femmes, des personnes âgées et des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens.

Les otages américains seraient libérés à ce stade et les dépouilles des otages tués seraient rendues à leurs familles. L'aide humanitaire augmenterait considérablement au cours de la première phase, 600 camions étant autorisés à entrer dans Gaza chaque jour.

La deuxième phase comprendrait la libération de tous les otages vivants restants, y compris les soldats masculins, et les forces israéliennes se retireraient de Gaza. Et tant que le Hamas respecte ses engagements, le cessez-le-feu temporaire deviendrait, selon les termes de la proposition israélienne, "la cessation permanente des hostilités", a déclaré M. Biden.

La troisième phase prévoit le début d'une reconstruction majeure de la bande de Gaza, qui doit faire face à des décennies de reconstruction après la dévastation causée par la guerre. La proposition israélienne de plus de quatre pages a été transmise au Hamas jeudi.

Par ailleurs, les chefs de file du Congrès ont invité vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à prononcer un discours au Capitole des États-Unis. L'invitation du président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, et du chef de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, était prévue depuis un certain temps, bien que la poursuite de la guerre par Israël suscite de vives inquiétudes, en particulier chez les démocrates.

Aucune date n'a été fixée pour le discours.

M. Biden a reconnu qu'il serait difficile de maintenir la proposition israélienne sur la bonne voie, déclarant qu'il y avait un certain nombre de "détails à négocier" pour passer de la première phase à la seconde. L'un des obstacles à surmonter au cours de la première phase consisterait à ce que les deux parties se mettent d'accord sur le rapport entre les otages et les prisonniers à libérer au cours de la phase suivante.

Les remarques de M. Biden sont intervenues alors que l'armée israélienne a confirmé que ses forces opéraient désormais dans les quartiers centraux de Rafah, dans le cadre de l'extension de son offensive dans la ville méridionale de Gaza. M. Biden a déclaré qu'il s'agissait d'un "moment véritablement décisif". Il a ajouté que le Hamas avait déclaré vouloir un cessez-le-feu et qu'un accord par étapes avec Israël serait l'occasion de prouver "qu'il est vraiment sincère".

Même si M. Biden a insisté pour que "la guerre prenne fin et que le jour suivant commence", les responsables israéliens ont clairement indiqué qu'ils restaient déterminés à vaincre militairement le Hamas. Le démocrate est au cœur d'une rude bataille pour sa réélection et a été confronté à des réactions négatives de la part de certains membres de la gauche politique qui souhaitent le voir exercer une plus grande pression sur le gouvernement de M. Netanyahu pour qu'il mette fin à la guerre.

Dans un communiqué publié à la suite du discours de M. Biden, le bureau de M. Netanyahu a déclaré qu'il avait autorisé l'équipe israélienne chargée de négocier la libération des otages à trouver un moyen de libérer les otages restants.

Mais les Israéliens maintiennent que "la guerre ne prendra pas fin tant que tous ses objectifs n'auront pas été atteints, y compris le retour de toutes les personnes enlevées et l'élimination des capacités militaires et gouvernementales du Hamas". Le bureau du premier ministre a également demandé que les "grandes lignes" proposées par Israël soient suivies.

Matt Duss, vice-président exécutif du Center for International Policy à Washington, a déclaré que la réaction de M. Netanyahu suggérait la possibilité d'un rapprochement entre une proposition qu'Israël accepterait et ce que le président Biden a présenté.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué qu'il considérait la proposition présentée par M. Biden "de manière positive" et a appelé les Israéliens à s'engager explicitement en faveur d'un accord comprenant un cessez-le-feu permanent, un retrait complet des troupes israéliennes de Gaza, un échange de prisonniers et d'autres conditions.

Israël est de plus en plus critiqué par la communauté internationale pour sa stratégie de destruction systématique de la bande de Gaza, qui a coûté très cher en vies civiles. Les bombardements israéliens et les offensives terrestres dans le territoire assiégé ont tué plus de 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils.

M. Biden s'est également adressé à ceux qui, en Israël, s'opposent à la fin de la guerre. Certains membres de la coalition d'extrême droite de M. Netanyahu se sont opposés à tout accord qui n'aboutirait pas à l'éradication du Hamas et ont appelé à une occupation durable de la bande de Gaza.

"Ils veulent continuer à se battre pendant des années, et les otages ne sont pas une priorité pour eux", a déclaré M. Biden. "J'ai exhorté les dirigeants israéliens à soutenir cet accord."

Dans ses remarques, M. Biden n'a pas mentionné la création d'un État palestinien, alors qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un élément clé pour parvenir à une paix à long terme dans la région. L'administration américaine s'efforce également d'instaurer une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, les deux plus grandes puissances de la région. Mais les Saoudiens s'opposent à tout accord qui ne comprendrait pas de mesures concrètes en vue de la création d'un État palestinien.

Israël a lancé sa guerre à Gaza après l'attaque du Hamas, le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont pris d'assaut le sud d'Israël, tué quelque 1 200 personnes - pour la plupart des civils - et enlevé environ 250 personnes. Israël affirme qu'une centaine d'otages sont toujours en captivité à Gaza, ainsi que les corps d'une trentaine d'autres.

Les négociations sur le cessez-le-feu se sont arrêtées au début du mois, après que les États-Unis et d'autres médiateurs eurent fait pression pour parvenir à un accord, dans l'espoir d'éviter une invasion israélienne de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Les pourparlers ont achoppé sur un point de friction central : le Hamas exige des garanties sur la fin de la guerre et le retrait total des troupes israéliennes de Gaza en échange de la libération de tous les otages, une demande qu'Israël rejette.

Les grandes lignes de la nouvelle proposition israélienne sont "presque identiques aux propositions du Hamas d'il y a seulement quelques semaines", selon le fonctionnaire de l'administration Biden.