Guerre Israël-Hamas : à Gaza, le zoo de Rafah évacué d'urgence

Les employés du zoo de Rafah n'ont eu que quelques jours pour évacuer les animaux vers une zone sûre lorsqu'Israël a lancé son offensive sur la ville méridionale de la bande de Gaza.

Trois lions âgés ainsi que des chats, des chiens de garde et des tortues ont été laissés sur place, a déclaré Fathi Juma, le propriétaire du zoo.

« Nous avons manqué de temps et nous avons dû quitter la zone et garder le reste des animaux dans le zoo et, bien sûr, ces animaux mourront. Dans un délai maximum d'une semaine ou de 10 jours, si personne ne va leur chercher de la nourriture, ou si une organisation ou des personnes concernées amènent les animaux là où nous sommes, ils mourront parce qu'ils ne peuvent pas survivre sans eau ni nourriture", a déclaré Juma.

Certains animaux ont réussi à sortir de Rafah et ont été évacués vers une ferme d'élevage de vaches à Khan Younis, mais ils sont également confrontés à des conditions difficiles en raison du manque de nourriture.

« Cette situation est désastreuse. Nous ne leur donnons que ce qui est disponible, comme les conserves apportées par l'aide, telles que les pois chiches, les fèves et la viande de bœuf. Nous leur donnons ce qui est disponible. Les conditions sont très mauvaises, même leur état psychologique est mauvais. Nous ne nourrissons plus les animaux pour qu'ils se sentent rassasiés, mais pour qu'ils survivent jusqu'au deuxième jour", a déclaré Samer Juma, un employé du zoo.

Le sud de la bande de Gaza est largement privé d'aide depuis qu'Israël a lancé ce qu'il a appelé une incursion limitée à Rafah le 6 mai. Depuis lors, plus d'un million de Palestiniens, dont beaucoup étaient déjà déplacés, ont fui la ville.

Environ 80 % des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont fui leurs maisons, la faim est très répandue et des fonctionnaires de l'ONU affirment que certaines parties du territoire sont en proie à la famine.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'Israël devait reprendre Rafah pour éliminer les derniers bataillons du Hamas et remporter une « victoire totale » sur les militants, qui se sont récemment regroupés dans d'autres parties de la bande de Gaza.

La guerre entre Israël et le Hamas a tué près de 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte.

Israël impute les décès de civils au Hamas, car les militants opèrent dans des zones résidentielles denses.