Re:publica : espoir et inquiétude autour de l'intelligence artificielle

Le festival numérique annuel Re:publica a débuté à Berlin avec un thème majeur dominant les discours et les ateliers : l'IA. L'intelligence artificielle peut, selon les participants, créer un monde meilleur - si elle est mise en œuvre avec soin et correctement.

Environ 25 000 personnes sont attendues à l'événement de cette année pour discuter de tous les aspects de la numérisation du monde.

"Re:publica est la plus grande conférence numérique d'Europe sur la société numérique", déclare Markus Beckendahl, co-fondateur de Re:publica.

"Au cours des trois prochains jours, nous pouvons nous attendre à 1 800 intervenants dans plus de 800 sessions différentes, mettant sur scène les débats et les enjeux les plus divers d'une société numérique en évolution et réfléchissant au type de société dans laquelle nous voulons vivre ensemble."

Le thème de cette année est « Qui s'en soucie ? » Un jeu de mots avec un message sérieux.

Les organisateurs souhaitent que les gens commencent à réfléchir à des questions telles que : qui s'occupera des personnes âgées à l'avenir ? Qui se soucie du bon fonctionnement de la société ?

Et au-dessus de toutes ces préoccupations et questions, il y a un thème principal : l’intelligence artificielle (IA).

"La révolution de l'intelligence artificielle est là. De nombreux outils enrichissent nos vies", déclare Beckendahl.

"Mais l'IA conduit également actuellement à une concentration du pouvoir entre de moins en moins de mains ou d'entreprises. Et nous devons trouver des moyens de démocratiser l'IA."

Des organisations du monde entier sont représentées au festival, notamment Digital Innovation in Pandemic Control (DIPC).

L’organisation tente d’appliquer les leçons apprises pendant la pandémie aux problèmes de santé partout dans le monde.

Monica Amponsah est la coordinatrice du projet au Ghana.

"Comment pouvons-nous, sur le plan éthique, garantir que toutes les opportunités offertes par l'IA contribuent à améliorer la santé des personnes partout dans le monde", demande-t-elle.

L'année 2024 a été surnommée « l'année des super élections », avec des élections dans l'UE, aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays.

Il existe une grande inquiétude quant au fait que l’IA soit utilisée pour propager la désinformation et saper le processus démocratique.

Matthias Heider est chercheur en désinformation à l'Institut pour la démocratie et la société (IDZ) à Jena, en Allemagne.

"Surtout lorsqu'il s'agit de désinformation, surtout les années d'élections, on peut bien sûr toujours voir des tentatives visant à saper les processus démocratiques et à attiser davantage la haine", dit-il.

"Mais l'IA peut aussi avoir un effet positif ici. Nous pouvons simplement aider les modérateurs des communautés et des plateformes à identifier rapidement la haine et à prendre des mesures rapides contre elle, ce qui peut également aider les personnes concernées."

Le festival numérique Re:publica a ouvert ses portes le 27 mai et se poursuivra jusqu'au 29 mai.