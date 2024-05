TikTok va étiqueter les contenus créés par intelligence artificielle

TikTok va commencer à étiqueter les contenus créés à l'aide de l'intelligence artificielle lorsqu'ils sont téléchargés depuis l'extérieur de sa propre plateforme.

TikTok explique que ses efforts visent à lutter contre la diffusion de fausses informations sur sa plateforme de médias sociaux.

"L'IA offre d'incroyables possibilités créatives, mais peut embrouiller ou induire en erreur les spectateurs s'ils ne savent pas que le contenu a été généré par l'IA", a déclaré l'entreprise dans un communiqué préparé jeudi. "L'étiquetage aide à rendre ce contexte clair - c'est pourquoi nous étiquetons AIGC fait avec des effets TikTok AI, et nous avons demandé aux créateurs d'étiqueter AIGC réaliste depuis plus d'un an."

TikTok a indiqué qu'elle faisait équipe avec la Coalition for Content Provenance and Authenticity et qu'elle utiliserait sa technologie Content Credentials.

Cette technologie permet d'attacher des métadonnées au contenu, ce qui permet de reconnaître et d'étiqueter instantanément le contenu généré par l'IA. TikTok a indiqué que l'utilisation de cette capacité a commencé jeudi pour les images et les vidéos et qu'elle s'étendra bientôt aux contenus audio uniquement.

Au cours des prochains mois, des identifiants de contenu seront attachés au contenu créé sur TikTok et resteront sur le contenu lorsqu'il sera téléchargé. Cela permettra d'identifier les contenus générés par l'IA sur TikTok et d'apprendre quand, où et comment le contenu a été créé ou édité. Les autres plateformes qui adoptent les certificats de contenu seront en mesure de les étiqueter automatiquement.

TikTok a déclaré qu'elle était la première plateforme de partage de vidéos à mettre en pratique les certificats et qu'elle rejoindrait l'initiative d'authenticité du contenu menée par Adobe afin d'encourager l'adoption des certificats dans le secteur.

"Nos utilisateurs et nos créateurs sont très enthousiastes à propos de l'IA et de ce qu'elle peut apporter à leur créativité et à leur capacité à communiquer avec le public", a déclaré Adam Presser, responsable des opérations, de la confiance et de la sécurité chez TikTok, à ABC News. "Et en même temps, nous voulons nous assurer que les gens ont la capacité de comprendre ce qu'est un fait et ce qu'est une fiction."

L'annonce a d'abord été faite dans l'émission "Good Morning America" de la chaîne ABC, jeudi.

Par le passé, la politique de TikTok a consisté à encourager les utilisateurs à étiqueter les contenus générés ou modifiés de manière significative par l'IA. Il demande également aux utilisateurs d'étiqueter tous les contenus générés par l'IA lorsqu'ils contiennent des images, des sons et des vidéos réalistes.