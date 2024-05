Europe : petit aperçu des règles insolites contre le surtourisme

Plus de 700 millions de voyageurs du monde entier sont venus en Europe en 2023. Il s'agit d'un record post-pandémie. Toutefois, la dynamique touristique de cet ensemble de pays très fréquentés va bientôt connaître un changement important.

L'Union européenne mettra en place le nouveau système européen d'information et d'autorisation pour les voyages (ETIAS) en 2025. Ce système exige des visiteurs des qu'ils obtiennent une autorisation avant d'entrer dans la "zone Schengen". Cela limite les voyages à 23 pays de l'UE, quatre pays non-membres de l'UE et trois micro-États, même à des fins de transit.

L'ETIAS devait initialement arriver cette année. Il s'agit d'un développement essentiel pour les visiteurs exemptés de visa dans l'espace Schengen, qui vise à renforcer la sécurité aux frontières et la santé publique par le biais d'un contrôle préalable.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un visa, l'ETIAS nécessite une demande en ligne, offrant des délais de traitement rapides allant de quelques minutes à un maximum de 30 jours, moyennant des frais de 7 euros. Les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans sont exemptées de ces frais.

L'initiative devrait avoir un impact significatif sur les habitudes de voyage et l'économie, incitant l'industrie du voyage, y compris les compagnies aériennes et les principaux hubs comme Heathrow, à s'adapter aux changements potentiels. L'ETIAS devait offrir une expérience de voyage plus sûre et plus rationnelle en améliorant la sécurité et l'efficacité aux frontières, ce qui pourrait renforcer l'attrait de l'Europe en tant que destination de choix.

Cet exercice d'équilibre entre le renforcement de la sécurité et l'attrait touristique marque un tournant décisif dans l'évolution du tourisme en Europe.

Les responsables gouvernementaux espéraient que l'ETIAS ne se contenterait pas de renforcer la sécurité, mais qu'il permettrait également de relever de manière proactive les défis du surtourisme. Les autorités locales de tout le continent ont déjà mis en place des mesures uniques, telles que des amendes pour l'utilisation de serviettes de plage et des restrictions de comportement en public.

Il s'agit d'une approche stratégique visant à soutenir le tourisme sans compromettre la qualité de la destination.

Interdiction des serviettes et amendes pour vol de sable en Sardaigne

La Sardaigne, en Italie, adopte une approche durable en imposant une limite au nombre de visiteurs sur ses plages les plus célèbres. En outre, la région inflige des amendes avoisinant les 4 000 dollars pour le vol de sable, en particulier sur les rives saumonées de Spiaggia Rosa. La célèbre plage et son sable rose sont fermés aux visiteurs depuis le milieu des années 1990 afin d'éviter toute perte de sable supplémentaire, une mesure prise il y a plusieurs décennies qui renforce la priorité accordée par l'île à la protection de l'environnement.

En outre, l'accès des visiteurs à d'autres plages populaires, comme La Maddalena, Cala Coticcio et Cala Brigantine, nécessite une réservation en ligne à l'avance et un droit d'entrée minime afin de garantir des pratiques touristiques durables.

Le Portugal réprime le bruit sur les plages

Le Portugal espère promouvoir la tranquillité sur ses plages en imposant de lourdes amendes pour la musique bruyante.

L'Autorité maritime nationale (AMN) a interdit les haut-parleurs portables qui perturbent les foules, en imposant des amendes allant de 200 à 39 000 dollars pour les individus et les groupes. Ces règles visent à assurer la tranquillité de tous sur la plage et soulignent l'importance du respect des espaces partagés.

L'interdiction de l'exposition publique de sous-vêtements à Séville

Séville espère préserver la décence publique en ciblant les comportements turbulents lors des enterrements de vie de garçon et de jeune fille. Les mesures récemment adoptées par la ville combattent les "actes obscènes", notamment les tenues explicites ou les vêtements portant des messages sexistes dans les espaces publics.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large comprenant des mesures similaires visant à garantir que les rues de Séville restent respectueuses et accueillantes pour tous. Ces stratégies reflètent l'engagement de la ville à trouver un équilibre entre une vie nocturne moderne et dynamique et le patrimoine culturel traditionnel qui attire les visiteurs du monde entier.

Portofino réprime la flânerie en matière de selfie par des amendes

Portofino introduit des amendes pour gérer la congestion touristique. Le maire Matteo Viavaca a annoncé des amendes d'environ 300 dollars pour ceux qui flânent dans les lieux de photo populaires afin d'atténuer le "chaos anarchique" dans ses rues. La règle vise deux "zones rouges" connues pour bloquer la circulation des piétons.

Cette initiative, mise en œuvre à partir du week-end de Pâques, vise à améliorer l'expérience des visiteurs tout en évitant la surpopulation. Portofino s'inscrit dans une tendance mondiale de destinations qui adoptent des plafonds et des taxes pour les visiteurs afin d'équilibrer le tourisme et la qualité de vie locale.

Un village autrichien met en œuvre une stratégie unique

La clôture temporaire en bois d'un charmant village autrichien espère freiner l'activité touristique excessive et agressive, en particulier celle des amateurs de selfies. Hallstatt, connu pour ses paysages pittoresques et sa population de moins de 800 habitants, accueille jusqu'à 10 000 visiteurs par jour.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de Hallstatt visant à privilégier un tourisme de qualité. Cette mesure est un autre élément d'une tendance désormais mondiale des destinations touristiques à atténuer l'impact de l'afflux de visiteurs. Hallstatt cherche à préserver la qualité de vie des habitants et la conservation de la culture.

Un groupe espagnol prend une position créative contre le surtourisme

Les panneaux stratégiquement placés par un groupe anticapitaliste sur les plages de Majorque continuent de dissuader les touristes, mettant en évidence la résistance collective des habitants contre le surtourisme. Cette initiative de Manacor Caterva vise à préserver la beauté naturelle de l'île et à atténuer l'impact des millions de visiteurs qu'elle reçoit chaque année. Les panneaux mettent en garde contre des dangers inexistants et envoient un message aux spectateurs sur l'effet du tourisme sur l'environnement et le bien-être de la communauté.

Ajustement des transports et des droits d'entrée à Venise

Venise a introduit un droit d'entrée de 5 dollars pour les visiteurs d'un jour, les prix fluctuant en fonction de la saison et du nombre de visiteurs, et pouvant atteindre environ 10 dollars les jours de pointe. Ce droit vise à réguler le nombre de visiteurs et à encourager les séjours plus longs. Les abonnements aux transports publics et les tarifs des garages municipaux ont également augmenté, bien que des réductions soient accordées aux personnes qui réservent à l'avance.

Les approches novatrices adoptées par l'Europe pour gérer le surtourisme l'année dernière pourraient inciter d'autres destinations à relever des défis similaires.