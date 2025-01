À Bangkok, la loi accorde l'égalité de statut aux couples mariés LGBTQ

La Thaïlande a récemment adopté la loi sur l'égalité du mariage, devenant ainsi le premier pays d'Asie du Sud-Est et le troisième d'Asie à légaliser le mariage homosexuel, après Taïwan et le Népal. Environ 300 couples ont officialisé leur union lors d'une journée spéciale à Bangkok, marquée par un défilé sur un tapis arc-en-ciel, dirigé par l'ex-Premier ministre Srettha Thavisin. La Thaïlande est connue pour son ouverture et son acceptation, comme en témoigne la parade de la fierté de Bangkok, attirant des milliers de participants chaque année. Toutefois, la communauté LGBTQ+ a dû lutter longtemps pour cette loi, dans une société conservatrice où des discriminations subsistent, même si la situation s'est améliorée récemment.