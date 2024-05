Iran : Poutine salue la mémoire de Raïssi, drapeaux en berne à Cuba

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que le défunt président iranien Ebrahim Raïssi était "un partenaire très fiable".

« C'était un homme de parole et ce fut un plaisir de travailler avec lui », a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec le chef de la Douma d'État, Viatcheslav Volodine, qui représente la Russie aux funérailles de M. Raisi à Téhéran.

M. Poutine a demandé à M. Volodine de transmettre aux dirigeants iraniens qu'il « fera tout pour que les relations russo-iraniennes se poursuivent dans cette voie ».

Il a également déclaré que la Russie était prête à aider l'Iran dans son enquête sur la mort de M. Raisi et d'autres responsables dans un accident d'hélicoptère survenu lundi.

Aucune cause n'a encore été avancée par le gouvernement iranien pour expliquer l'accident, qui s'est produit dans une chaîne de montagnes brumeuse à bord d'un hélicoptère vieux de plusieurs dizaines d'années.

La Russie et l'Iran sont de solides alliés, M. Raisi ayant fourni à la Russie des drones porteurs de bombes dans le cadre de sa campagne militaire en Ukraine.

Les personnes en deuil, vêtues de noir, ont commencé à se rassembler mardi pour des jours de funérailles et de processions, une série de cérémonies dirigées par le gouvernement visant à la fois à honorer les morts, mais aussi à donner un signal fort dans un Moyen-Orient instable.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a décrété un deuil officiel de 36 heures pour la mort du président iranien Ebrahim Raisi sur l'île.

Le drapeau de Cuba est en berne au niveau des bâtiments publics et les institutions militaires, ont annoncé les médias officiels.

« Le peuple et le gouvernement cubains accompagnent l'Iran dans ce moment de deuil et expriment leur confiance dans le fait que la révolution islamique ira de l'avant et saura se remettre de cet événement malheureux », indique le communiqué.

Cuba et l'Iran entretiennent de très anciennes relations bilatérales.