Un énorme diamant sud-africain mis aux enchères par Sotheby's

Un énorme diamant sud-africain estimé à plus de 7 millions de dollars est vendu aux enchères ce mardi à Genève.

Il s'agit d'une broche en diamant jaune Fancy Vivid de chez Cartier ; elle pèse plus de 100 carats, et elle est connue sous le nom de diamant Allnatt.

"Je tiens ici le merveilleux diamant Allnatt monté par Cartier en 1952. Nous l'appelons Allnatt parce que le premier propriétaire connu de la pierre était le major Alfred Ernest Allnatt, un sportif britannique, collectionneur de tableaux de maîtres anciens et philanthrope. Il a apporté cette pierre à Cartier en 1952, où ils ont créé cette magnifique monture inspirée des fleurs", explique Catharine Becket, responsable des ventes de bijoux magnifiques chez Sotheby's, la pierre dans le creux de la main.

La pierre de 101 carats est vendue aux enchères par Sotheby's qui estime sa valeur entre 6,1 à 7,1 millions de dollars. Elle aurait été extraite en Afrique du Sud, il y a plus de 100 ans. Et ce diamant mis en vente pour la première fois, depuis près de 30 ans.

Son importance est telle qu'il a fait l'objet d'expositions internationales, notamment au Smithsonian Museum de Washington DC.

"La pierre elle-même pèse 101,29 carats, elle est de couleur jaune vif, la couleur la plus élevée, et elle est de pureté BS-2, c'est-à-dire d'une pureté élevée. Ce qui est particulièrement remarquable à propos de cette pierre, c'est la couronne haute, comme vous pouvez le voir ici, c'est un style de taille plus ancien", explique Becket.

L'Allnatt n'est pas le seul bijou de grande valeur mis en vente lors de la vente Sotheby's Magnificent Jewels and Noble Jewels.

Un diamant de couleur E, sans défaut interne, pesant 37,61 carats devrait être vendu entre 1 460 000 CHF et 2 370 000 CHF (1,6 M $ - 2,6 M $).

Au total, il y a environ 120 lots, dont beaucoup ont des estimations à six ou sept chiffres.

La vente aux enchères a lieu ce 14 mai à l'hôtel Mandarin Oriental à Genève.