OMS : difficile négociation pour un traité mondial contre les pandémies

Après la pandémie à coronavirus qui a bouleversé toute la planète, le monde négocie à présent un traité sur les prochaines crises sanitaires. Il s'agit pour les pays d'élaborer un plan d'action contre les prochaines pandémies.

Un neuvième et dernier cycle de négociations impliquant des gouvernements, des groupes de pression et d'autres parties prenantes en vue de finaliser un « traité sur les pandémies » devrait s'achever vendredi. L'objectif de cet accord est de définir des lignes directrices sur la manière dont les 194 pays membres de l'OMS pourraient stopper les futures pandémies et mieux partager les ressources limitées. Mais les experts mettent en garde contre les conséquences pratiquement inexistantes pour les pays qui ne s'y conforment pas.

Les pays membres de l'OMS ont demandé à l'agence sanitaire des Nations unies de superviser les négociations en vue d'un accord sur les pandémies en 2021. Les envoyés ont travaillé de longues heures ces dernières semaines pour préparer un projet de texte avant la date limite qu'ils se sont fixée pour la fin du mois : la réunion annuelle de l'OMS. Mais de profondes divisions pourraient faire dérailler le projet.

La semaine dernière, des sénateurs républicains américains ont adressé une lettre à l'administration Biden dans laquelle ils critiquent le projet, qui se concentre sur des questions telles que « la destruction des droits de propriété intellectuelle » et « la suralimentation de l'OMS ». Ils ont exhorté M. Biden à ne pas signer le projet.

Le ministère britannique de la santé a déclaré qu'il n'accepterait un accord que s'il était « fermement dans l'intérêt national du Royaume-Uni et respectait la souveraineté nationale ».

De nombreux pays en développement estiment qu'il est injuste qu'on attende d'eux qu'ils fournissent des échantillons de virus pour contribuer à la mise au point de vaccins et de traitements.

De plus, de nombreux pays en développement estiment qu'il est injuste qu'on attende d'eux, qu'ils fournissent des échantillons de virus pour contribuer à la mise au point de vaccins et de traitements, mais qu'ils n'aient pas les moyens de se les procurer.

L'accord tente de combler le fossé qui s'est creusé entre les pays riches et les pays pauvres en ce qui concerne les vaccins COVID-19, ce qui, selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a constitué « un échec moral catastrophique ».

Le projet prévoit que l'OMS obtienne 20 % de la production des produits liés aux pandémies, tels que les tests, les traitements et les vaccins, et invite les pays à divulguer leurs accords avec les entreprises privées.

Roland Driece, coprésident de la commission de négociation de l'OMS pour l'accord, a déclaré : « Ce qui s'est passé au cours des deux dernières années est un échec moral : « Ce qui s'est passé ces deux dernières années avec la crise de Covid a prouvé que le monde n'était pas bien préparé à travailler ensemble pour combattre et prévenir les pandémies, qui coûtent de nombreuses vies.

Le règlement sanitaire international prévoit des obligations juridiquement contraignantes, notamment la notification rapide des nouveaux foyers dangereux. Mais ces obligations ont été bafouées à plusieurs reprises, notamment par des pays africains lors des épidémies d'Ebola et par la Chine aux premiers stades du COVID.

Suerie Moon, codirectrice du Global Health Center à l'Institut universitaire de hautes études de Genève, a souligné les divisions sur des questions telles que l'accès aux vaccins et le financement des moyens d'améliorer la préparation.

Elle a déclaré qu'un accord « améliorerait la situation et la sécurité de tous les pays ».

« Si nous pouvons nous mettre d'accord sur un ensemble de règles communes qui engageraient les pays à partager rapidement les informations, et les pays et les entreprises à partager rapidement les technologies, ce serait dans l'intérêt de tous. Ce serait dans l'intérêt de tous. Mais nous n'en sommes pas encore là", a déclaré M. Moon.

Certains pays semblent agir de leur propre chef pour s'assurer de la coopération des autres lors de la prochaine pandémie.

Le mois dernier, l'administration du président américain Joe Biden a déclaré qu'elle aiderait 50 pays à répondre aux nouvelles épidémies et à prévenir la propagation à l'échelle mondiale, ce qui donnerait au pays un moyen de pression s'il avait besoin d'informations ou de matériel essentiels à l'avenir.