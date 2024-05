Maroc : à Beni Ammar, le Festival de l'âne revient pour sa 13e édition

Cette année au Maroc, le festival connu sous le nom de Festibaz fait son grand retour avec une 13ᵉ édition comprenant un concours de beauté et une course d’âne.

Au Maroc, le village de Beni Ammar organise le "Festival de l’âne" depuis 2001. Mais, le manque de financement et la pandémie de COVID-19 ont marqué un coup d’arrêt à l’événement.

Pour la 13ᵉ édition du Festival, sept ânes ont été inscrits au concours de beauté, au cours duquel leurs propriétaires les ont fait défiler devant un comité.

Outre les décorations et l'esthétique, le concours de beauté juge le comportement de l'âne à l'égard de son propriétaire. Le candidat le mieux noté remporte un sac d'orge de 50 kilos.

La course s'est déroulée sur un kilomètre, avec 12 ânes et des cavaliers âgés de 17 à 20 ans. L'heureux gagnant de la compétition est Said Hayani, un villageois de 19 ans.

" C'est la première fois que je participe à cette course, alors j'ai préparé mon âne tous les jours et j'ai pris soin de lui. La course a été bonne ", se réjouit le vainqueur de la course d'ânes au Festibaz.

Les ânes font partie intégrante de la vie quotidienne du village de Beni Ammar, où ils sont essentiels pour l'économie locale, mais également pour le transport des marchandises.

" En mettant à l'honneur l'âne, nous essayons de nous concentrer sur des sujets qui nous sont personnels. Je veux dire par là que nous essayons de tirer parti de nos atouts dans le village, en commercialisant l'âne par exemple. Cet animal a toujours été une source de soutien pour les habitants de ces régions montagneuses ", explique Mohammed Bellemou, organisateur du Festival.

En marge du festival, la Société pour la protection des animaux et de la nature a organisé une campagne de santé dédiée aux ânes.