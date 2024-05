Afrique du Sud : au moins 5 morts dans l'effondrement d'un immeuble

Les équipes de secours ont travaillé toute la nuit pour retrouver des dizaines d'ouvriers du bâtiment ensevelis depuis plus de 12 heures sous les décombres de béton après l'effondrement d'un complexe d'appartements de plusieurs étages en cours de construction dans une ville côtière d'Afrique du Sud.

Les autorités ont annoncé tôt mardi que le nombre de morts s'élevait à cinq, tandis que 49 ouvriers étaient toujours ensevelis dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré lundi après-midi. Les autorités ont indiqué que 21 autres travailleurs avaient été sauvés des décombres et transportés dans divers hôpitaux, 11 d'entre eux au moins souffrant de blessures graves.

L'effondrement s'est produit dans la ville de George, à environ 400 km à l'est du Cap, sur la côte sud de l'Afrique du Sud.

Plus d'une centaine de secouristes et d'autres intervenants se sont rendus sur les lieux, utilisant des chiens renifleurs pour tenter de localiser les travailleurs, dont certains ont été piégés sous d'énormes plaques de béton qui leur sont tombées dessus lors de l'effondrement du bâtiment de cinq étages.

De grandes grues et d'autres engins de levage lourds ont été acheminés sur le site pour contribuer à l'effort de sauvetage, et de grands projecteurs ont été installés pour permettre au personnel de recherche et de sauvetage de travailler pendant la nuit.

Les sauveteurs sont entrés en contact avec 11 ouvriers coincés dans les décombres et ont bon espoir de les faire sortir, a déclaré Colin Deiner, directeur en chef des services de gestion des catastrophes et d'incendie et de secours de la province du Cap-Occidental. Il a précisé que certains d'entre eux parlaient aux sauveteurs mais ne pouvaient pas bouger car leurs membres étaient coincés sous le béton.

"C'est une opération très difficile", a déclaré M. Deiner, qui se trouvait sur les lieux. "Il y a beaucoup de béton... nous pensons donc que cela prendra encore un certain temps. Les recherches se poursuivront toute la journée. Nous avons beaucoup de monde sur place, mais c'est un travail très, très difficile".

"Autant de personnes piégées dans un tel bâtiment, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut littéralement percer le béton et couper les armatures".

Il y avait 75 ouvriers sur le chantier lorsque le bâtiment s'est effondré, a indiqué la municipalité de George. Elle a précisé que trois équipes de sauveteurs travaillaient sur des sites distincts autour du bâtiment effondré, là où ils pensaient que les ouvriers étaient susceptibles de se trouver.

Les familles et les amis des ouvriers se sont rassemblés dans les bureaux de la municipalité située à proximité. "Nos pensées vont aux familles et à toutes les personnes touchées qui continuent d'attendre des nouvelles de leurs proches", a déclaré le maire exécutif de George, Leon Van Wyk.

Les autorités enquêtent sur les causes de la tragédie et un dossier a été ouvert par la police, mais aucune information n'a été donnée dans l'immédiat sur les raisons de l'effondrement du bâtiment. Les images de vidéosurveillance d'une maison voisine ont montré la structure en béton et les échafaudages métalliques qui l'entouraient s'effondrer à 14h09 lundi après-midi, provoquant un panache de poussière au-dessus du quartier.

Après l'effondrement, des gens sont sortis en masse d'autres bâtiments, certains d'entre eux criant et hurlant.

Marco Ferreira, représentant local de l'organisation non gouvernementale Gift of the Givers, était sur place avec une équipe pour apporter son soutien aux sauveteurs et leur offrir de la nourriture et des boissons. Gift of the Givers est une organisation caritative qui intervient souvent lors de catastrophes en Afrique du Sud. Elle a également fourni trois chiens renifleurs et des maîtres-chiens pour aider aux recherches, a indiqué M. Ferreira.

"À ce stade, la situation en est encore au stade des secours", a déclaré M. Ferreira à la chaîne d'information eNCA TV. "Nous ne savons pas ce qu'il en est, cela va probablement durer des jours. Il y a quelques grues qui aident à soulever du béton. Mais ce n'est pas très beau à voir."

Le gouvernement provincial du Cap-Occidental a envoyé M. Deiner, chef de son unité de réponse aux catastrophes, du Cap à George pour superviser l'opération de sauvetage. Le premier ministre du Cap-Occidental, Alan Winde, chef du gouvernement provincial, était également sur place.

M. Winde a indiqué que le gouvernement provincial avait également envoyé des ressources supplémentaires pour apporter son aide.

"Tout le soutien nécessaire a été offert au personnel d'urgence afin d'accélérer leur intervention. Pour l'instant, les autorités s'efforcent de sauver des vies. C'est notre priorité absolue à ce stade", a déclaré M. Winde dans un communiqué.

Le gouvernement national a été informé de l'opération de sauvetage, a ajouté M. Winde.