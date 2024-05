Cameroun : les chocolatiers pénalisés par la hausse des prix du cacao

Chief Orok John, inspecte les jeunes plants de cacao dans sa plantation à Muyuka dans le Sud Ouest Cameroun, pour éviter que la maladie fongique des cabosses noires ne décime sa récolte. Cette récolte partira au Nigeria. L’année dernière, le Cameroun avait interdit les exportations de cacao vers le Nigeria, accusé de siphonner la production de cette région.

"La majeure partie du cacao partait au Nigeria. Mais la forte demande est due à la rivalité entre nos acheteurs locaux et les acheteurs nigérians, si bien que les prix ont augmenté, principalement à cause de cette concurrence", explique le producteur de cacao.

Le cacao se fait rare sur le marché international. Le prix de l’or brun avait atteint un nouveaux record historique, fin mars, dépassant les 10.000 dollars la tonne, propulsé par les pénuries d'approvisionnement dues aux mauvaises récoltes.

Les 3 pays producteurs, le Ghana, la Cote d’Ivoire et le Cameroun ont connu des conditions climatiques, qui ont eu un impact négatif sur la production.

Pour les chocolatiers de Douala, les produits chocolatés purs connaîtront les plus fortes hausses de prix.

''Pour nous par exemple dans nos chocolats on a presque 40 à 60%, ou même jusqu'à 90% de cacao pour certains chocolats, donc quand il devient 7 fois plus cher. Cela suppose un impact qui multiplie au moins par 5, le prix de la tablette. Avec une augmentation allant de 500 à 600%, le client ne pourra pas absorber, et s’il ne peut pas absorber on ne vend pas et on va donc fermer'' déplore Hippolyte NOZAWO TCHOFFO, Chocolatier à Douala.

Le gouvernement camerounais a promis de durcir les conditions d’exportation du cacao sous forme de fèves brutes pour éviter que les multinationales ne détruisent le marché local.