L'essor des exportations de chocolat en Afrique

En 2020, l'Afrique a vu une augmentation significative de ses exportations de produits à base de chocolat. La Côte d'Ivoire a dominé le continent avec plus de 51 000 tonnes exportées, illustrant son rôle crucial dans cette industrie.

Cette montée en puissance témoigne de la place centrale qu'occupe l'Afrique dans l'économie mondiale du chocolat, souvent associée aux grandes marques internationales.

Malgré cette réputation, une grande partie de la production mondiale de cacao provient d'Afrique, soulignant le rôle clé des pays africains. En 2022/2023, le continent a produit environ 73,4 % du cacao mondial. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont à la pointe, avec la Côte d'Ivoire en position de leader mondial, couvrant près de la moitié de la production globale de cacao, d'après un rapport d'Afreximbank.

Cette production massive impacte directement l'industrie du chocolat, stimulant les économies locales par la création d'emplois et la génération de revenus pour les producteurs de cacao. Évaluée à près de 58 milliards de dollars en 2022, l'industrie mondiale du chocolat pourrait atteindre 81,8 milliards de dollars d'ici 2030, soutenue par une demande croissante de cacao.

Cependant, l'essor de cette industrie n'est pas exempt de défis. Les exportateurs africains de chocolat font face à des tendances mondiales imprévisibles, influencées par les goûts des consommateurs, les fluctuations des prix des matières premières et les politiques commerciales internationales. De plus, le secteur est souvent critiqué pour le recours au travail des enfants et des pratiques non durables.

Malgré cela, l'industrie du chocolat en Afrique possède un potentiel de croissance considérable, offrant des opportunités économiques significatives. Il est crucial de surmonter les défis existants pour assurer un développement durable et équitable de ce secteur prometteur.