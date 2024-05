Kenya : au chevet des rescapés, Ruto fait évacuer les zones inondables

Les Kényans vivant dans des zones inondables en aval de deux barrages hydroélectriques ont été avertis par leur gouvernement de quitter les lieux après que les niveaux d'eau aient atteint des "records historiques", alors que le pays lutte contre les inondations causées par des pluies torrentielles.

Le président du Kenya, William Ruto, s'est adressé aux survivants de l'inondation du village de Kamuchiri mardi.

"Dans les 48 heures à partir de demain, toutes les personnes vivant dans les zones riveraines devront quitter les lieux. À Nairobi et dans tout le pays, parce que nous ne voulons pas continuer à perdre la vie de nos concitoyens", a-t-il déclaré.

Les pluies torrentielles et les inondations meurtrières qui frappent le Kenya depuis le mois de mars sont parmi les plus catastrophiques que le pays ait connues ces dernières années.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, les pluies diluviennes ont fait au moins 169 morts et plus de 91 disparus.

L'événement le plus tragique a été la mort d'au moins 48 personnes, lundi, lorsque l'eau s'est engouffrée dans un tunnel fluvial sous un pont ferroviaire dans le sud-ouest du Kenya, provoquant une crue soudaine. Les pluies ont déplacé plus de 100 000 personnes et endommagé des routes et d'autres infrastructures.

Les pluies dévastatrices sont le résultat d'une combinaison de facteurs, y compris les schémas météorologiques saisonniers du pays, le changement climatique causé par l'homme ainsi que les phénomènes météorologiques naturels.