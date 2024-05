Kenya : comprendre la cause des inondations

Les pluies torrentielles et les inondations meurtrières qui frappent le Kenya depuis le mois de mars sont parmi les plus catastrophiques que le pays ait connues ces dernières années.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, les pluies diluviennes ont fait au moins 169 morts et 91 disparus.

L'événement le plus tragique a été la mort d'au moins 48 personnes, lundi, lorsque l'eau s'est engouffrée dans un tunnel fluvial bloqué sous une ligne de chemin de fer dans le sud-ouest du Kenya, provoquant une crue soudaine. Les pluies ont déplacé plus de 190 000 personnes et endommagé des routes et d'autres infrastructures.

Ces pluies dévastatrices sont le résultat d'un ensemble de facteurs, notamment les régimes climatiques saisonniers du pays, le changement climatique causé par l'homme et les phénomènes météorologiques naturels.

Voici comment ils se sont combinés pour créer ce déluge meurtrier.

Le Kenya et certaines autres régions d'Afrique de l'Est connaissent deux grandes périodes de précipitations : la saison des "grandes pluies", de mars à mai, et la saison des "petites pluies", d'octobre à décembre.

La saison des "longues pluies" correspond à la majeure partie des précipitations annuelles moyennes du pays. Elle est souvent caractérisée par des pluies torrentielles et peut parfois aller jusqu'au mois de juin.

Dans ses prévisions pour la saison des "longues pluies" de cette année, le département météorologique du Kenya a annoncé des précipitations supérieures à la moyenne dans de nombreuses régions du pays, avec des tempêtes occasionnelles dans certaines d'entre elles. Il a également mis en garde contre des crues soudaines, des glissements de terrain, des coulées de boue et d'autres conséquences.

L'année dernière, la saison des "petites pluies" a été caractérisée par de violentes tempêtes dans de nombreuses régions du pays, en particulier en novembre. Les comtés de Lamu, Mombasa et Garissa ont reçu près de trois fois leur moyenne de précipitations à long terme, selon le département météorologique.

Pluies intenses

La fréquence, les schémas et l'intensité des précipitations au Kenya sont influencés par des systèmes climatiques naturels tels que le dipôle de l'océan Indien.

Le dipôle de l'océan Indien est une oscillation des températures de surface de la mer qui fait que l'océan Indien occidental est plus chaud que la moyenne et plus froid que la moyenne que l'océan Indien oriental. Il comporte des phases positives, neutres et négatives.

La phase positive provoque de fortes précipitations dans les régions situées à l'ouest de l'océan Indien, comme le Kenya, et des sécheresses en Indonésie et en Australie.

Alors que de nombreuses personnes ont établi un lien entre les inondations actuelles et le phénomène météorologique naturel El Nino, des recherches montrent que ce phénomène climatique a peu d'influence sur les précipitations en Afrique de l'Est pendant la saison des "longues pluies", déclare Joyce Kimutai, chercheur associé à l'Imperial College de Londres.

El Nino est un réchauffement de l'océan Pacifique qui modifie la trajectoire des tempêtes et peut provoquer de fortes pluies dans certaines régions du monde et des sécheresses dans d'autres.

Mais dans le cas du Kenya, il est très probable que le dipôle positif de l'océan Indien et le changement climatique expliquent les pluies persistantes qui provoquent des inondations.

Le réchauffement des océans provoqué par une atmosphère plus chaude augmente l'évaporation, et l'air contenant plus d'humidité peut produire des précipitations plus intenses.

Dans une analyse réalisée en décembre dernier, Kimutai et ses collègues de la World Weather Attribution, un groupe de scientifiques qui analysent si le changement climatique joue un rôle dans les phénomènes météorologiques extrêmes, ont constaté que le changement climatique d'origine humaine avait rendu la saison des "petites pluies" de l'année dernière au Kenya et dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est jusqu'à deux fois plus intense.

Longues pluies

Ces dernières années, il est devenu difficile de prévoir les conditions météorologiques à long terme au Kenya, car le début et la durée des saisons sèches et humides changent de plus en plus.

Le département météorologique du Kenya s'attend à ce que la saison des "longues pluies" se poursuive jusqu'en juin.

Dans ses dernières prévisions météorologiques à sept jours, publiées lundi, le département a déclaré qu'il s'attendait à ce que les précipitations se poursuivent dans plusieurs parties du pays, avec des pluies diluviennes dans six régions, ainsi que des inondations dans les zones de basse altitude et des glissements de terrain sur les pentes abruptes.