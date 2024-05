Israël rouvre un point de passage crucial pour l'aide à Gaza

Israël a rouvert mercredi le point de passage d'Erez pour acheminer l'aide dans le nord de la bande de Gaza, gravement touché.

« C'est le premier jour où nous avons rouvert le point de passage d'Erez pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza », a déclaré le colonel Moshe Tetro, chef de l'administration de coordination et de liaison du COGAT dans la bande de Gaza.

Les États-Unis exercent des pressions sur Israël pour qu'il facilite davantage l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, notamment dans le nord dévasté.

Des organisations d'aide internationale ont signalé une catastrophe humanitaire généralisée, alertant sur le risque de famine pour des centaines de milliers de personnes dans le nord de la bande de Gaza.

Avant l'attaque du 7 octobre par le Hamas, Erez servait de point de passage pour les Palestiniens, notamment les patients, les travailleurs et les voyageurs. Le point de passage a été gravement endommagé lors de cette attaque et est resté fermé depuis.

Près de sept mois de bombardements israéliens et d'offensives terrestres à Gaza ont fait plus de 34 000 morts palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et ont entraîné une catastrophe humanitaire.