Guerre Israël-Hamas : décès du bébé né par césarienne de sa mère mourante

Un bébé prématuré, extrait du ventre de sa mère après qu'elle ait été victime d'une frappe aérienne israélienne, a tragiquement perdu la vie à Gaza.

Sabreen al-Rouh Jouda, nommée en hommage à sa défunte mère, est décédée jeudi dans un hôpital de Gaza suite à une détérioration de son état de santé, malgré les efforts des équipes médicales pour la sauver, selon son oncle, Rami al-Sheikh.

La résidence de la famille de Sabreen al-Rouh, située dans la ville méridionale de Rafah à Gaza, a été la cible d'une frappe aérienne israélienne peu avant minuit samedi dernier. Les parents de Sabreen al-Rouh et sa sœur âgée de 4 ans ont péri dans cette attaque.

Les secouristes ont rapidement transporté les corps à l'hôpital le plus proche où une césarienne d'urgence a été pratiquée sur la mère, Sabreen al-Sakani, qui était enceinte de 30 semaines. Le nourrisson a ensuite été placé en couveuse dans une unité de soins intensifs néonatals, mais malheureusement, son état s'est détérioré et elle est décédée cinq jours plus tard.

Rami al-Sheikh a précisé que Sabreen al-Rouh a été inhumée aux côtés de son père lors de funérailles poignantes jeudi dernier.

Cette tragédie s'inscrit dans le contexte d'un bilan humain déjà lourd lors du conflit entre Israël et le Hamas. Selon les autorités sanitaires locales, plus de 34 000 Palestiniens ont perdu la vie, dont les deux tiers étaient des femmes et des enfants.

Israël a déclaré la guerre au Hamas en réponse à une attaque meurtrière perpétrée par les militants le 7 octobre dernier dans le sud d'Israël. Cette déclaration de guerre a déclenché une offensive aérienne et terrestre dévastatrice à Gaza. Les militants ont causé la mort d'environ 1 200 personnes en Israël et retenu en otage 250 autres.

Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge à Rafah, où Israël a intensifié ses raids en préparation d'une éventuelle offensive dans la ville.