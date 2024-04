Afrique du Sud : exposition d'œuvres d'art de l'époque de l'apartheid

Une sélection d'œuvres d'art sud-africaines produites pendant la période de l'apartheid et qui ont fini dans des collections d'art étrangères est exposée à Johannesburg pour marquer les 30 ans de la transition du pays vers la démocratie en 1994.

La plupart des œuvres d'art ont été emportées hors du pays par des touristes et des diplomates étrangers qui les avaient vues à l'ambassade d'Australie dans la capitale, Pretoria. L'ambassade avait ouvert ses portes aux artistes noirs des townships pour qu'ils soient reconnus et que leurs œuvres soient pleinement exposées au public.

Les œuvres d’art, qui reflètent les luttes quotidiennes de la majorité noire du pays à l’époque de l’apartheid et les effets des politiques de ségrégation raciale, sont exposées aux côtés des œuvres de certains des artistes contemporains les plus passionnants d’Afrique du Sud.

L'exposition crée un mélange de perspectives sur l'Afrique du Sud à travers les yeux d'artistes qui ont vécu pendant et après la période la plus difficile du pays.

Il s'agit du point culminant des efforts visant à rapatrier des œuvres d'art, des artefacts et des objets culturels de valeur africains en Afrique par des organisations telles que la Fondation Ifa Lethu, qui héberge l'exposition.

L'organisation a rapatrié plus de 700 pièces, dont des œuvres de l'artiste sud-africain Gérard Sekoto, décédé à Paris en 1993.

Des efforts similaires ont été déployés dans toute l’Afrique, notamment au Bénin et au Nigeria.

Certains des points forts de l'exposition sont une œuvre non datée intitulée « Pour les enfants » du célèbre artiste et sculpteur sud-africain Dumile Feni, décédé à New York en 1991 avant de pouvoir retourner en Afrique du Sud pour assister à la fin de l'apartheid.

Une œuvre de 1987 intitulée « Mineworkers » de l'artiste sud-africain Mike Khali, qui aborde le sort des travailleurs migrants dans les mines d'or sud-africaines, fait également partie de l'exposition, qui se tient au Musée de l'Apartheid à Johannesburg.

Michael Selekane, un artiste contemporain dont le travail fait partie de l'exposition, a souligné certains des obstacles techniques rencontrés par les artistes qui l'ont précédé.

« Pour eux, l’utilisation du matériel était limitée. C'est pourquoi la plupart de leurs travaux sont en noir et blanc, et ce sont des tirages. La peinture était un matériau coûteux à travailler, les conditions étaient difficiles », a-t-il déclaré.

« Rosy Future » et « Shattered » de Selekane font partie de l'exposition.

"Nous devons réfléchir au fait que nous n'avons pas émergé comme par magie en tant qu'artistes, mais qu'il y avait des gens qui ont ouvert la voie, que leur contexte soit difficile, compliqué, irréalisable, ils étaient résilients dans ce qu'ils faisaient", a déclaré Lawrence. Lemaoana, une artiste contemporaine dont le travail est également exposé.

« À cette époque, l’art des artistes noirs n’était pas considéré comme digne d’être exposé dans les musées, galeries ou collections privées ou corporatives sud-africaines », note la commissaire de l’exposition Carol Brown.

"À l'exception de quelques exceptions - notamment des ateliers tels que Polly Street à Johannesburg et le Centre évangélique luthérien de Rorke's Drift, créé par des missionnaires étrangers dans l'ancienne province du Natal - l'éducation artistique des artistes noirs était minime."

«Pendant une grande partie de leur vie, le matériel artistique, les livres et les expositions leur ont été refusés», écrit Brown dans la déclaration de sa conservatrice.

Les œuvres ont été regroupées par thème, dit-elle : Souffrance et conflit, Rêves d'avenir, Loisirs et culture, Cité d'or, À qui appartient cette terre ? et Le début.

« Ces thèmes invitent à la contemplation du paysage sociopolitique de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, mais nous permettent également de voir comment le passé influence et façonne le présent – et comment les visions contemporaines peuvent mettre en valeur la modernité de l'art négligé et sous-évalué produit sous le règne de l'Afrique du Sud. terribles contraintes de l’apartheid », a-t-elle déclaré.

L'exposition se déroule jusqu'au 31 juillet.